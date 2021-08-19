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因為個人意見推翻政黨協商結論　台南藍軍怒嗆民進黨團將關閉協商大門

▲國民黨團、無黨聯盟怒嗆，民進黨議員不尊重黨團協商結論，將關閉協商大門以示抗議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨團、無黨聯盟怒嗆，民進黨議員不尊重黨團協商結論，將關閉協商大門以示抗議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會進行二、三讀會，主席郭信良議長在追認政黨黨團協商「新設置畜牧場管理自治條例草案」結論時，因民進黨員李宗翰要求推翻引發眾怒，現場氣氛火爆，郭信良認為既經政黨協商怎能因個人因素生變，敲槌退回此案，國民黨團、無黨聯盟怒嗆，民進黨團當家還鬧事，不尊重黨團協商結論將關閉協商大門。

國民黨團書記長李中岑、副書記長蔡育輝、李鎮國、發言人蔡淑惠、王家貞，林燕祝、洪玉鳳、張世賢、李文俊、許至椿和無黨聯盟發言人吳禹寰共同發表聲明，遺憾李宗翰，身為黨團協商一分子，卻在大會中推翻黨團協商結論，不尊重黨團協商的言行讓人憤怒，既然黨團協商形同虛設，未來也沒有黨團協商的必要。

李中岑指出，「台南市新設置畜牧場管理自治條例草案」第5條第1項第5款經政黨多方協商，最後討論出新畜牧場距離住宅、不含農舍、行政機關辦公處所、商店、廠房、廟宇、學校、醫院及其他經主管機關公告之處所周界，最短距離4百公尺以上，及含以上各建物未超過3戶，且設置滿1年以上者。

蔡淑惠痛批，當家不鬧事，這件案子已經從去年討論到今年，政黨協商都是黨團選出的代表，因為有議員堅持3百公尺，有議員認為5百公尺較妥當，所以她建議折衷4百公尺距離，政黨協商代表都同意，李宗翰怎能因為個人意見，又在大會推翻政黨協商結論。

王家貞指出，民主制度的機制就是相互尊重，沒有哪一個議題是大家100％同意，現場大家都同意4百公尺，大會今天就是要追認協商結論，李宗翰這樣的發言，以後根本就不用政黨協商。

蔡育輝不滿地說，去年大會就通過要建立政黨協商機制，所有自治條例要通過前，一定要開公聽會，再開政黨協商，結論將送大會追認，李宗翰當天也在黨團協商現場，外界都批評他面子裡子都要，不惜踐踏民主制度，讓人失望。

李鎮國也說，政黨協商當天，李宗翰曾說距離甚麼他都不要求，就離開政黨協商現場，所以他今天要求推翻政黨協商結論，真讓人傻眼。洪玉鳳指出，政黨對於新設置畜牧場意見不同，既然回歸政黨協商民主機制，經政黨協商有了結果，怎可因為個人意見，推翻政黨協商結論。

李文俊強調，何謂政黨協商？就是因為黨團議員們意見不同，缺乏共識，怎可因為個人反對，就做出反民主的行為。張世賢說，設置新畜牧場牽涉非常廣地方人士意見也多，李宗翰他是民進黨黨團協商代表，參與黨團協商卻不尊重結論，他今天的作為不是讓人看笑話嗎？原來民進黨的尊重民主是說一套做一套。許至椿表示，政黨協商就是希望能讓會議順利進行，大會二個半月，若民進黨議員動輒推翻黨團協商結果，會議將如何進行？

無黨聯盟發言人吳禹寰指出，身為民進黨黨團協商代表，卻一意孤行，在大會要求主席跟李宗翰報告政黨協商，每位參與議員說些甚麼，他竟然視政黨協商和大會為無物，讓政黨協商形同虛設，民進黨是習慣了一黨獨大的ㄚ霸嗎？

李中岑書記長表示，國民黨團尊重黨團協商機制，願意經由協商凝聚共識解決爭議，既然民進黨團將黨團協商視同兒戲，玩弄、操控民主制度，未來國民黨團將關閉政黨協商大門以示抗議。

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