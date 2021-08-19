舞小姐上化妝室慘中迷魂酒！她醒來驚覺遭性侵　色男重判9年

▲蔡姓男子到台南舞廳消費，竟然在坐檯的舞女的酒杯中下藥，對其性侵得逞。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）



記者林冠吟／台南報導

蔡姓男子去年6月到台南某舞廳消費飲酒，沒想到卻趁著舞女離開座位之際，將有安眠作用的藥物摻進舞女的酒杯內，等到藥效發作後，對舞女性侵得逞。台南地院審理後，依藥劑強制性交罪，重判蔡男有期徒刑9年。

蔡姓男子去年6月到台南市舞廳消費後，因故認識一名舞女，事後蔡男將舞女帶出場，前往下一個舞廳繼續飲酒消費，沒想到蔡男竟然利用舞女上廁所離開座位之際，陸續將有安眠作用的藥物摻進舞女的酒杯內，等待舞女因藥效發揮作用，意識陷入迷離之際，再將舞女帶離舞廳，對她性侵得逞。直到舞女隔日清醒後，感覺昏沉不適，且對過程毫無記憶，察覺有異，怒報警處理。

舞女指出，事後驚覺有異後便緊急報警，同時驗傷，醫院的鑑定報告更指出，舞女手上有多處瘀青，且下體也有新傷，醫師認定舞女的下體出現新的0.5公分新撕裂傷，進一步認為蔡男以不明方法對其性侵得逞。

事後蔡男雖然承認有下藥，卻否認強制性交。蔡男向法官指出，因為自己有睡眠障礙，向自家姊姊索取安眠藥，當天因為想約舞女出去做愛，覺得舞女在昏沉狀態下，可能會比較好約，所以才會下安眠藥，會多次下藥只是覺得舞女感覺還蠻清醒的，所以才又下藥。

台南地院審酌相關監視器畫面後，確認蔡男確實有對舞女下藥。法官指出，蔡男至舞廳消費並由舞女坐檯陪酒，本應以尊重態度相待，竟為逞一己私慾，利用不明藥劑使舞女陷入意識模糊不清或昏睡狀態，並對她性侵得逞，顯然無視法紀，對他人身體自主權毫不尊重，危害女性人身安全甚鉅，更造成舞女精神上之痛苦，犯案後仍拒絕承認犯行，難認其有深切悔悟，審酌其智識和經濟程度後，依藥劑強制性交罪，重判蔡男有期徒刑9年。

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