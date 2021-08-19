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快訊／媽痛哭求真相！1歲男童幼兒園午睡猝死　相驗結果出爐

▲台南市歸仁區1歲吳姓男童猝死案，19日上午檢警進行司法相驗，初步相驗男童身上無外傷，檢方決定下周再進行擇期複驗。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市歸仁區11月大、快滿1歲的吳姓男童18日猝死，19日上午檢警相驗，初步認定男童身上無外傷，檢方決定下周擇期再複驗。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁區1家某私立幼兒園托嬰中心1名快滿1歲的吳姓男童，18日下午睡後叫不醒，疑似OHCA無生命跡象，經送醫搶救仍不治身亡，19日上午檢警進行司法相驗，初步相驗男童身上無外傷，檢方決定下周再進行擇期複驗。

19日日上午檢警相驗之時，男童母親難忍喪子之痛，數度嚎啕大哭相當悲痛哀戚，男嬰父親也強忍傷痛，與家人盡力安撫妻子情緒。初步相驗男童身上無外傷，檢方決定下周再進行擇期複驗。

台南市社會局接獲通報後，18日已立即指派人員前往該托嬰中心進行查核，若經查有渉及違反兒童保護情形，將依法裁處。社會局表示，該局及家庭暴力暨性侵害防治中心，接獲通報後第一時間，即聯合前往該托嬰中心進行查核，並調閱監視錄影資料，提供檢警調單位進行司法調查，以釐清相關人員責任。

社會局若經確認人員有違反兒權法行為，將依兒少權法裁處。社會局社工亦聯繫男嬰父母親進行關懷訪視，提供悲傷輔導以及後續喪葬事宜，並視其需要提供司法及家庭關懷支持；社會局將持續追蹤司法進度，並協助家庭相關福利服務。

據了解，18日下午3時13分許，台南市消防局獲報，歸仁區1家私立幼兒園托嬰中心，有名近1歲的吳姓男嬰暈倒，臉色發白，疑似OHCA無生命跡象，歸仁消防分隊派員前往搶救，119值勤員線上教導園方人員進行CPR急救，等到救護人車到場，由救護人員接手急救，火速將男嬰送往台南市立醫院急救，惟男童經急診團隊全力搶救，仍於下午4時14分許宣告不治身亡。

園方老師向警、消人員表示，18日上午11時10分餵吳姓男童喝牛奶，下午2時10分，吳童有起來哭鬧，下午2時40分安撫吳童睡覺，下午3時13分，發現吳童臉色蒼白且叫不醒，馬上撥打119報案，未料發生此一憾事。

▲男童父母有到南市殯葬所了解相驗情形，但對男童死因等問題都未表示任何意見。（圖／讀者提供）

▲男童父母有到南市殯葬所了解相驗情形，但對男童死因等問題都未表示任何意見。（圖／讀者提供）

台南地檢署檢察官於19日上午會同警方、法醫檢驗員相驗男童遺體，檢方表示，檢視男童身上沒有外傷，檢察官已諭知擇期複驗，至於是否會解剖？將會在複驗當天決定。男童父母有到殯葬所了解相驗情形，但對男童死因等問題都未表示任何意見，不過男童母親抱著孩子的小棉被痛哭失聲，在一旁的家人也不斷拭淚，令人感到鼻酸。檢察官訊後，家人難掩悲傷、不發一語離開。

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