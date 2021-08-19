寄包裹到歐盟需電子報關　郵局公告慢半拍害退件「可免費重寄」

▲中華郵政表示，只要是寄往歐盟27國的郵件包裹一率需先傳遞ITMATT。示意圖。（圖／中華郵政提供）

記者許維寧／台北報導

《ETtoday新聞雲》接獲民眾反映，表示近日台灣寄發至歐盟的包裹屢遭退件，經了解後發現多是採用手寫郵遞單寄發，已不符合歐盟規定，但郵局卻遲至今年8月上旬才公告，民眾遭退件恐浪費好幾千元郵資。對此，中華郵政表示，目前德國嚴格執行，若包裹未事先傳遞電子通關資訊（ITMATT）採用手寫郵遞單者將一律退件。以防起見，已經於8月4日發出公告，要求民眾只要是寄往歐盟27國的郵件包裹一率先傳遞ITMATT，但若民眾於8月3日前寄出，且是因缺乏ITMATT遭退件，郵局也可給予補救。

暑假到尾聲，不少民眾近日欲赴歐美工作或就學，已提前將包裹寄出。但有民眾H小姐向《ETtoday新聞雲》反應，表示近日歐盟屢屢退件台灣寄出的包裹，追問之下才發現是因歐盟7月1日起新制上路，「手寫寄送單據」已不符合規定，因此使用手寫單據的包裹多遭歐盟退回台灣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

H小姐八月中旬要赴法國，於七月間陸續寄出六箱日常用品，每箱郵資約1600至2000元不等，但郵局櫃檯當時並未告知歐盟新制，因此仍用習慣的手寫發遞單寄出。H小姐說，八月上旬得知後趕緊到郵局查詢並填寫撤回包裹單據，但後來經郵局告知包裹已經裝入貨櫃中無法撤回。

H小姐說，現在如同只能拚運氣別無他法，但郵局直到8月4日才公告相關資訊，強制要求各國進口至歐盟郵件應預先傳遞電子通關資訊（ITMATT），若因缺乏ITMATT被退件，七月份恐浪費好幾千元郵資。

《ETtoday新聞雲》向中華郵政查證。中華郵政表示，去年底萬國郵盟已經於網站公告，要求各國進口至歐盟郵件應預先傳遞ITMATT，郵局也即刻發文，鼓勵民眾寄出包裹前，先線上交寄郵件資料並列印發遞單和商業發票，利於郵局傳遞電子通關資訊，但針對未使用ITMATT的包裹歐盟年初時並未強制退件，加上過去郵局曾因宣導ITMATT卻屢屢遭人客訴，因此年初公告才改使用鼓勵性質。

但中華郵政也表示，7月1日起因應新的稅務政策，歐盟郵政措施轉趨嚴格，尤其德國更是嚴格執行、拒絕手寫發遞單，因此7月間退回不少包裹。郵局收到退件後向德國郵政查證，證實是因包裹缺乏ITMATT而遭退。

中華郵政說，和德國查證後已經於今年8月4日發文補救，以防起見，告知民眾紙本發遞單交寄郵件不符歐盟國家處理作業需求，強制要求寄送至歐盟的郵件都應預先傳遞ITMATT。但民眾包裹若於8月3日前寄發，且是因缺乏ITMATT導致退件者，郵局將再免費提供交寄。另外，郵局近日也正研擬，若民眾包裹遭退後不想再使用中華郵政系統寄發，預計也可申請郵資退費。

中華郵政也說，近期遭歐盟退件、因缺乏ITMATT的包裹絕大多數都來自德國，法國僅有零星退件個案且多是其他原因。但也考量到國人多半還是習慣手寫郵遞單，因此8月4日起，凡是寄發到歐盟的郵件郵局都會盡告知義務，若民眾執意使用手寫郵遞單，郵局也會要求民眾簽署切結，表示願意承擔退件風險，且需自行支付退件費用。

▲郵局公文表示，民眾包裹若是因缺乏ITMATT遭退件、且於8月3日寄出者，將可給予免費交寄補救。（圖／讀者提供）

▲中華郵政表示，即日起寄送至歐盟27國的包裹、郵件，都須於事前寄發ITMATT。（圖／中華郵政提供）