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郵局窗口還打不到疫苗！基層「拒打高端」　憂發放五倍券成破口

▲▼台北北門郵局有內勤員工確診 目前已經隔離。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中華郵政過去已有多名員工確診。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

行政院規劃發放五倍券，屆時郵局同仁勢必迎來大批領券民眾，然而至今仍有郵局窗口人員尚未施打疫苗，且郵局也常有確診者足跡出現，中華郵政12日對內發放疫苗施打意願調查，中華郵政產業工會表示，不希望是在「被遺忘」、「沒得選」之間成為犧牲打，拒絕接種本土高端疫苗。

中華郵政產業工會在臉書發出聲明指出，中華郵政外勤同仁於7月起分批接種疫苗，窗口同仁卻遲遲無法施打。指揮中心日前宣布本土高端疫苗23日起開始施打，加上行政院又將推動五倍券，對於中華郵政人員而言，接種疫苗刻不容緩。

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中華郵政12日對內發布疫苗施打意願調查，對此，中華郵政產業工會表示，窗口同仁屬於高接觸風險的第一線人員，工會早已在5月初呼籲儘速造冊，讓相關人員都可接種疫苗。

▲▼郵局,包裹,郵件,緝毒犬,可疑郵件,走私。（圖／記者周宸亘攝）

▲中華郵政窗口人員至今仍未接種疫苗。（圖／記者周宸亘攝）

如今眼看高端疫苗即將開打，中華郵政又詢問同仁施打意願，工會表示，每位國人皆有權為自身最佳健康利益設想，在不同疫苗種類之間，就疫苗保護力、副作用、混打的可能性、國際認證通行等面向做出選擇；而非在「被遺忘」與「沒得選」之間成為犧牲打。

中華郵政產業工會表示，目前進口疫苗的存貨告急、本土疫苗又爭議不斷；施打疫苗到產生保護力需要時間，而新一輪的振興措施即將上場，隨之而來的群聚風險堪憂，疫苗的政策及資訊卻無比紊亂且有著巨大的落差，難以使人信服。政府應積極補足進口疫苗並施打到位，振興措施才不致成為防疫破口。

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