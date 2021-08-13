美歐批中國召回立陶宛大使　華春瑩：用心險惡

▲華春瑩。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸召回駐立陶宛大使後，除立陶宛外交部對此表示遺憾外，美歐也相繼發聲。對此，中國大陸外交部發言人華春瑩13日表示，個別國家和某些人妄圖混淆視聽，用心險惡，但他們的圖謀注定不會得逞，呼籲不要在涉及中方核心利益的問題上發出錯誤信號。

華春瑩重申，中方對別國損害中國主權和領土完整的行徑作出堅決和必要反應，完全合理合法。

華春瑩說，「我要再次強調，一個中國原則的含義清晰而明確，不容歪曲和篡改。世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，這是鐵的事實，也是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。」

對於美國國務院表示，各國均有權不受外部脅迫地自主確定一個中國政策框架，歐盟對外行動署也稱，歐盟成員和台灣互設「代表處」，不違反一中原則。

華春瑩說，個別國家和某些人妄圖混淆視聽，用心險惡，但他們的圖謀注定不會得逞，中方敦促歐盟方面在涉台問題上堅持正確立場，不要在涉及中方核心利益的問題上發出錯誤信號，給中歐關係製造新的麻煩。

在此之前，由於立陶宛宣布，允許台灣以台灣名義設立代表處，被中國大陸指控「公然違背中立兩國建交公報精神，嚴重損害中國主權和領土完整」，決定「召回中國駐立陶宛大使，並要求立陶宛政府召回駐中國大使」。

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