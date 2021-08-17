國道1南向293.5公里小貨車追撞　2駕駛受傷送醫

▲國道1號南向293.5公里處，17日近中午發生1起交通事故案，1部自小貨車疑未注意前車狀況，追撞前方1部小貨車，造成2名駕駛人受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號南向293.5公里處，17日近中午發生1起交通事故案，1部自小貨車疑未注意前車狀況，追撞前方1部小貨車，小貨車再撞移動式施工後方警戒緩撞車，車禍事故佔用車道，消防局據報搶救2名貨車駕駛人，以救護車送醫，國道警察第四大隊據報到場查處，於中午排除障礙恢復通車。

國道警察第四大隊指出，8月17日上午11時30分許，在國道一號南向293.5公里處發生車禍事故，1部自小貨車疑似因未注意車前狀況，碰撞前方另1部自小貨車後，再推撞1部移動式施工後方警戒緩撞車，車禍佔用內、中、外車道，經國道警方到場勘查管制測繪蒐證後，現場於中午12時21分排除恢復通車。本件事故造成2部自小貨車駕駛人受傷，由消防局出動救護車將2名傷者送往醫院救治，幸好無大礙。

國道警第四大隊指出，未注意車前狀態為國道前十大肇事因素第2位，國道轄線2020年因未注意車前狀態肇事共8169件，第四大隊呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，駕車請注意自身精神狀況、勿疲勞駕駛，以免因一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

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