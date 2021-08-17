　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

國道1南向293.5公里小貨車追撞　2駕駛受傷送醫

▲國道1號南向293.5公里處，17日近中午發生1起交通事故案，1部自小貨車疑未注意前車狀況，追撞前方1部小貨車，造成2名駕駛人受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道1號南向293.5公里處，17日近中午發生1起交通事故案，1部自小貨車疑未注意前車狀況，追撞前方1部小貨車，造成2名駕駛人受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號南向293.5公里處，17日近中午發生1起交通事故案，1部自小貨車疑未注意前車狀況，追撞前方1部小貨車，小貨車再撞移動式施工後方警戒緩撞車，車禍事故佔用車道，消防局據報搶救2名貨車駕駛人，以救護車送醫，國道警察第四大隊據報到場查處，於中午排除障礙恢復通車。

▲國道1號南向293.5公里處，17日近中午發生1起交通事故案，1部自小貨車疑未注意前車狀況，追撞前方1部小貨車，造成2名駕駛人受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道警察第四大隊指出，8月17日上午11時30分許，在國道一號南向293.5公里處發生車禍事故，1部自小貨車疑似因未注意車前狀況，碰撞前方另1部自小貨車後，再推撞1部移動式施工後方警戒緩撞車，車禍佔用內、中、外車道，經國道警方到場勘查管制測繪蒐證後，現場於中午12時21分排除恢復通車。本件事故造成2部自小貨車駕駛人受傷，由消防局出動救護車將2名傷者送往醫院救治，幸好無大礙。

國道警第四大隊指出，未注意車前狀態為國道前十大肇事因素第2位，國道轄線2020年因未注意車前狀態肇事共8169件，第四大隊呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，駕車請注意自身精神狀況、勿疲勞駕駛，以免因一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

「SK-II R.N.A.超機能緊緻彈力精萃」

►一招逆齡，找回少女肌

ET快訊
獨／「不咬人鱷魚」蹺家22hrs　正妹馴鱷師哽咽求協尋
開學指引9大要點！　家長不入園、教職員7日快篩1次
AZ、莫德納「混打高端」試驗啟動！　最快3個月有結果
文姿云合約訴訟燒1年！前經紀爆料她「看戴資穎有也想要」
快訊／被「花蓮旅遊團」傳染！　223人採檢增1人確診
塔利班攻下首都秒衝遊樂場！　瘋玩碰碰車、旋轉木馬
熱帶低壓路徑修正「大幅度北轉」！　發海警機率曝光
紅斑馬撞毀瞬間曝光！開路肩查違規　下秒猛撞工程車
撞擊影片曝！西門町女過馬路　遭貨車撞飛不治
獨／最美童星消失5年　重返歌壇沒工作「爸爸級富商求包養」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南疫情51天+0　高雄市確診個案台南疫調足跡曝光！

積極建設大台南　勞工安心充電共度疫情難關　

竹山秀傳醫院新設心導管室　為急性心肌梗塞患者與閻羅王搶時間

六箭齊發！　劉邦棟：勞動部加碼挺青年就業

台南17位總統教育獎學生逆風而上　黃偉哲頒獎表揚

國道1南向293.5公里小貨車追撞　2駕駛受傷送醫

虎尾科大「科技教育英文師培基地」揭牌　與Micro:bit簽MOU

「硬筆書法比賽」成績揭曉　內埔警：潮昇國小洪寀宸奪冠

弘光科大跨國混班夏令營起跑　14國73生分享彼此語言文化美食

首批豪雨農損救助金17日撥入公所代轉　黃偉哲請農民朋友刷存摺

桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

資源回收婦路中推車遭機車追撞　下秒雙噴飛...她腦出血失去意識

宰彥「我們的確是那種關係」娜比傻眼　雨中攤牌...她轉身離去海王哭惹！

徐若瑄幫王心凌徵男友「要不要帥？」XD　憶與前任一起寫歌...尬笑喊：換別的話題！

見爸欺負媽媽！女兒插腰狂碎念 森77機關槍式嗆爹：你都不耐煩

街友僅帶30元「約吃6千元海鮮大餐」　結帳竟裝心絞痛...醫護：手還按錯邊

台南疫情51天+0　高雄市確診個案台南疫調足跡曝光！

積極建設大台南　勞工安心充電共度疫情難關　

竹山秀傳醫院新設心導管室　為急性心肌梗塞患者與閻羅王搶時間

六箭齊發！　劉邦棟：勞動部加碼挺青年就業

台南17位總統教育獎學生逆風而上　黃偉哲頒獎表揚

國道1南向293.5公里小貨車追撞　2駕駛受傷送醫

虎尾科大「科技教育英文師培基地」揭牌　與Micro:bit簽MOU

「硬筆書法比賽」成績揭曉　內埔警：潮昇國小洪寀宸奪冠

弘光科大跨國混班夏令營起跑　14國73生分享彼此語言文化美食

首批豪雨農損救助金17日撥入公所代轉　黃偉哲請農民朋友刷存摺

陳水扁：阿富汗沒記取國民黨淪入共產黨的前車之鑑

Delta變種病毒感染者暴增！南韓一周內「近3千人」感染　佔總體98%

三上悠亞開箱「超危險比基尼」　浴袍一脫...網讚：真的很用心！

食藥署公布「AZ中和抗體效價」　聯亞未達最低標準值！

台南疫情51天+0　高雄市確診個案台南疫調足跡曝光！

39歲港劇女神產後復出美翻！「低胸花瓣裝」稱霸紅毯曬傲人身材

獨／竹北「不咬人鱷魚」蹺家失聯22hrs　正妹馴鱷師哽咽求協尋

北市+2例！分佈萬華、內湖區　1確診者「感染源待釐清」

記憶體市場傳雜音！群聯董座：仍看好NAND成長　適度降價有利成長

Jisoo愛上「寶寶唇色」好顯嫩　Lisa紅色系唇釉挑戰火辣性感風

辣媽體驗男人的「蛋蛋哀傷」　痛到倒地乾嘔差點噴出屎來

地方熱門新聞

竹北「不咬人鱷魚」跑了！130cm佔馬路身影曝光

桃園春天農場爆虐馬2死　動保處安排解剖要開罰

解禁拚觀光！即日起入境澎湖免篩

桃園9/1開學後　如有1人確診全校停課14天

台南議長批安南區警民比嚴重失衡

新北5染疫旅遊9天8夜　花蓮急清消公布疫調

男打莫德納後20hrs亡　妻淚曝下一步

勇警雨天緝賊打滑受傷

府城防災教育館及消防史料館回歸

能為我的孩子開道嗎？　警火速協助就醫

消防局長下令看《火神》　原因是35年前一場爆炸

即／蘆洲河畔1男自焚！全身起火燃燒亡

東石漁人碼頭再修繕　打造魅力新據點

嘉義縣牛奶鳳梨登場　新鮮直送全聯賣場

更多熱門

相關新聞

外籍男女雙載追撞三寶休旅　男騎士酒駕重傷

外籍男女雙載追撞三寶休旅　男騎士酒駕重傷

越南籍阮姓男子與潘姓女子凌晨騎車雙載，走西屯區環中路到青海路口時，發現前方一輛休旅車違規往右切換車道，機車猛撞2人彈飛落地，直接把擋風玻璃撞破受傷送醫。警方發現阮男酒測超標，將依公共危險罪嫌送辦，並釐清肇事責任。

媽幫墊錢買野馬！23歲男遭羈押…舅舅發聲了

媽幫墊錢買野馬！23歲男遭羈押…舅舅發聲了

國道直擊「狂妄野馬男」！囂張蛇行畫面曝

國道直擊「狂妄野馬男」！囂張蛇行畫面曝

沒打燈就轉彎！小貨車撞斷騎士肩膀

沒打燈就轉彎！小貨車撞斷騎士肩膀

國道BMW事故母女頭七　友PTT代求這奇蹟

國道BMW事故母女頭七　友PTT代求這奇蹟

關鍵字：

國道南向小貨車追撞

讀者迴響

熱門新聞

即／台北喜來登「女客死在房間」　警方封鎖現場

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

3名「飛機拋落」阿富汗人遺體被尋獲

黃子佼威力彩中獎！找出彩券傻眼「整片焦黑」

「我們將慢慢死去」阿富汗少女絕望流淚片瘋傳

一直拉血便！他當痔瘡治「半年後走了」

親手送吳亦凡坐牢！吳媽媽神隱16天憔悴現身

姓名「2字中1」只要同音免費喝手搖飲

七年級近50%未婚！男女視角「破解背後原因」

吳亦凡「7年染指33女」最小才國中！成魔時間線曝

阿滴英文YT無預警停更！因為Joeman

台灣哪世代過最爽？網指「這年級」

五倍券全民免費6重點搶先看　發放時間、數位加碼、領取＆使用範圍

「18億陶朱隱園」賣不掉？　內行揭1致命傷

徐凱希隔14年認主持《我猜》疏失

更多

最夯影音

更多
桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員
「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面