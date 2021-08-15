媽幫墊錢買野馬！他害騎士命危遭羈押…舅舅曝：父母哭不出淚了

▲野馬男被移送地檢署時，還特地搖下車窗對現場媒體比中指洩憤。（圖／記者黃孟珍攝）

記者沈繼昌、楊淑媛、戴若涵／桃園報導

桃園一名自稱設計師的23歲葉姓男子14日駕駛黃色野馬跑車一路狂飆，行經苗栗竹南時闖紅燈撞飛21歲巫姓女騎士害命危，肇事後還在IG連發數條狂妄限時動態，被移送時，更對媒體比中指，深夜遭法院裁定羈押。稍早經營磁磚廠的舅舅發聲回應了。

先前有消息傳出，葉男為桃園一間磁磚廠的小開，但據了解，這間磁磚工廠是葉男舅舅開的。葉男舅舅透露，葉男有相關精神問題，曾經試圖闖關被強制送醫到桃園療養院治療半年。

葉男舅舅表示，但葉男出院後卻認為自己沒有病，不肯乖乖吃藥，原先在公司上班時，狀況還很正常，但後來又開始找人吵架，1個多月前離職，葉男之前還會無緣無故回家罵父母，不久後就離家在外租屋，父母都不知道該如何找他。

▲▼由於撞擊力道猛烈，葉男的野馬跑車車頭已扭曲變形，巫女所騎乘的機車更被撞成廢鐵，轉送長庚醫院後目前還未脫離險境。（圖／記者黃孟珍攝翻，下同）

葉男舅舅提到，從台南逆向事件開始，家屬就一直拜託警察把葉男強制送醫，但礙於法令無法強制未果，透露「葉男父母已經哭到流不出眼淚」，沒想到14日就出事，家屬強調，「該負的責任絕對都會負責到底」，現在最大的願望就是傷者能夠健康康復。

據悉，葉男的野馬大約在半年前購入，為二手車，之前正常上下班時，葉都會把車停放在工廠路邊，附近民眾稱有看過野馬，但都正常駕駛。至於葉男買車的款項由葉母先墊付，再從葉男每個月薪資中提撥部分還給葉母，葉男舅舅強調，「真的不是外界說的什麼富少啦！」

▲▼野馬男舅舅在桃園經營一間磁磚廠。（圖／記者楊淑媛翻攝，下同）