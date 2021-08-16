外籍男女雙載追撞三寶休旅！2人往前噴撞後擋　男騎士酒駕重傷

記者李忠憲／台中報導

越南籍阮姓男子與潘姓女子凌晨騎車雙載，走西屯區環中路到青海路口時，發現前方一輛休旅車違規往右切換車道，機車猛撞2人彈飛落地，直接把擋風玻璃撞破受傷送醫。警方發現阮男酒測超標，將依公共危險罪嫌送辦，並釐清肇事責任。

▲消防隊火速到場，將2名傷者送醫。（圖／民眾提供）

台中市消防局今天凌晨12點許獲報，西屯區青海路、環中路口發生車禍，有2人受傷。消防隊立刻出動人車到場，發現現場為機車與汽車碰撞，機車騎士25歲阮姓男子載42歲潘姓女子2人士越南籍，都有受傷，阮男因傷勢嚴重，無法言語。

▲▼機車車頭全毀，休旅車後方嚴重凹陷，擋風玻璃全碎。（圖／民眾提供）

消防隊幫2人包紮止血後，立刻送醫治療；休旅車駕駛25歲吳姓男子則沒有受傷。警方到場採證，發現機車車頭全毀，休旅車左後方遭撞擊，車窗玻璃全碎。

吳男告知，他當時遇上紅燈煞車，往右變換車道，後方就遭後面期的機車直接撞上來，機車上2人就往前飛，根本反應不及。

警方表示，經酒測發現阮男酒測值超標，休旅車則無飲酒。調閱監視器，初步研判休旅車路口遇紅燈，從左轉專用道變換車道到中線車道，違規跨越雙白線；機車則未注意車前狀況。除將依法開罰外，也將釐清肇責，針對阮男酒駕部分移送法辦。

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