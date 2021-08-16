　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

外籍男女雙載追撞三寶休旅！2人往前噴撞後擋　男騎士酒駕重傷

記者李忠憲／台中報導

越南籍阮姓男子與潘姓女子凌晨騎車雙載，走西屯區環中路到青海路口時，發現前方一輛休旅車違規往右切換車道，機車猛撞2人彈飛落地，直接把擋風玻璃撞破受傷送醫。警方發現阮男酒測超標，將依公共危險罪嫌送辦，並釐清肇事責任。

▲▼酒駕男騎機車載人撞休旅車。（圖／民眾提供）

▲消防隊火速到場，將2名傷者送醫。（圖／民眾提供）

台中市消防局今天凌晨12點許獲報，西屯區青海路、環中路口發生車禍，有2人受傷。消防隊立刻出動人車到場，發現現場為機車與汽車碰撞，機車騎士25歲阮姓男子載42歲潘姓女子2人士越南籍，都有受傷，阮男因傷勢嚴重，無法言語。

▲▼酒駕男騎機車載人撞休旅車。（圖／民眾提供）

▲▼機車車頭全毀，休旅車後方嚴重凹陷，擋風玻璃全碎。（圖／民眾提供）

▲▼酒駕男騎機車載人撞休旅車。（圖／民眾提供）

消防隊幫2人包紮止血後，立刻送醫治療；休旅車駕駛25歲吳姓男子則沒有受傷。警方到場採證，發現機車車頭全毀，休旅車左後方遭撞擊，車窗玻璃全碎。

吳男告知，他當時遇上紅燈煞車，往右變換車道，後方就遭後面期的機車直接撞上來，機車上2人就往前飛，根本反應不及。

警方表示，經酒測發現阮男酒測值超標，休旅車則無飲酒。調閱監視器，初步研判休旅車路口遇紅燈，從左轉專用道變換車道到中線車道，違規跨越雙白線；機車則未注意車前狀況。除將依法開罰外，也將釐清肇責，針對阮男酒駕部分移送法辦。

清潔牙縫最方便

【更多新聞】

女騎士摔倒遭輾斃　他走慢車道「妨礙交通」害命判半年

衛生所護理師偽造訪談記錄　8個往生者「憂鬱評量為0」

極陰年鬼門開！帶白花油避邪網暴動　廖大乙激推「雙尖一圓」

ET快訊
女嬰日噴15次「血絲土石流」！　真相和牛奶有關
徐凱希認主持《我猜》疏失：憲哥索性不丟話給我！
5生肖、4星座最有「頭獎運」！　威力彩17.5億衝了
好市多這款蛋糕被嫌爆！網揭「暗黑功能」狂勸：不是拿來吃的
塔利班宣布：戰爭已結束！　將建立阿富汗伊斯蘭酋長國
奧麥斯颱風醞釀中！　這2天水氣最多
高端今起預約！保護力、副作用、誰適合打？6大QA一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

外籍男女雙載追撞三寶休旅！2人往前噴撞後擋　男騎士酒駕重傷

快訊／4男貢寮澳仔漁港潛水！1人失聯未上岸　警消緊急搜救中

未婚夫慘死！她抱屍哭「肚裡孩子怎辦」　2詭異舉動被查出是兇手

名錶達人遭控揪排骨小開吸金3000萬　被害人泣：那是阿嬤遺產

他月付10萬養未婚妻竟是別人老婆　「女情報員」下殺手真實身分曝

桃園電子新貴婚前10天成袋屍　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

快訊／高雄愛河深夜驚見女浮屍！行動不便離奇溺水　急調畫面追查

快訊／中和24歲女9樓墜落…掉社區花圃　奇蹟發呻吟聲送醫急救

葉男「野馬」是媽墊錢買的！父母心碎頻道歉…舅：他不是富少

快訊／三重鴨鴨公園玩空拍機　低空拍到人形物體…竟是腫脹浮屍

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

楊洋開撩迪麗熱巴「一停車就接吻」　「允許我的基因影響妳的基因嗎」細看嘴型羞爆

野馬男「撞到21歲女命危」比中指　檢方聲請羈押...父母趕地檢署

李榮浩搞烏龍《好聲音》「誤拍鈕提前轉身」　慌張揮手撇頭喊：轉回來！...「對天發誓我沒看」

基隆豬肉攤「超肥老鼠群」四處爬 生肉上揪鼠友當自助吧狂嗑噁爆

外籍男女雙載追撞三寶休旅！2人往前噴撞後擋　男騎士酒駕重傷

快訊／4男貢寮澳仔漁港潛水！1人失聯未上岸　警消緊急搜救中

未婚夫慘死！她抱屍哭「肚裡孩子怎辦」　2詭異舉動被查出是兇手

名錶達人遭控揪排骨小開吸金3000萬　被害人泣：那是阿嬤遺產

他月付10萬養未婚妻竟是別人老婆　「女情報員」下殺手真實身分曝

桃園電子新貴婚前10天成袋屍　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

快訊／高雄愛河深夜驚見女浮屍！行動不便離奇溺水　急調畫面追查

快訊／中和24歲女9樓墜落…掉社區花圃　奇蹟發呻吟聲送醫急救

葉男「野馬」是媽墊錢買的！父母心碎頻道歉…舅：他不是富少

快訊／三重鴨鴨公園玩空拍機　低空拍到人形物體…竟是腫脹浮屍

洗腎妻照顧行動不便夫生活困頓　東港警偕善心人士送關懷

快艇送朗多、比佛利等3人到灰熊　換回舊將布萊德索

迪麗熱巴「水鑽遊走胸前」曲線絕了！　復古絲絨裙美出新高度

蘭潭國小融合天文與美學基地　入選110年校園美感設計實踐計畫

Honda復活「硬地瓜」Integra！時隔15年重返車壇確定明年亮相

快訊／聯亞通過EUA「可供200萬劑疫苗」　陳時中14時說明

全球螺絲王國就在台灣　　前七月出口值815億年成長三成

從裡脆到外！澎湖限定「海菜鬆蛋餅」　仙人掌風味色澤粉嫩帶果香

葛仲珊去哪了？挺范范被圍譙消失2年現況曝光　認「過得很黑暗」

波蘭正妹東奧摘銀卻「拍賣獎牌」　背後原因超暖：救人更有價值

大媽便意來...開腿直接解放！　路過滑手機民眾差點跌屎上...

社會熱門新聞

桃園電子新貴婚前10天成袋屍　未婚妻竟是凶手

葉男野馬是媽墊錢買的！舅：他不是富少

高中生墜橋昏迷！父見書桌上「6字紙條」崩潰

3惡煞棒砸檳榔店　「淡定西施」被神出來了

愛河深夜驚見女浮屍！行動不便離奇溺水

未婚夫慘死！她抱屍哭　2詭異舉動被查出是兇手

三重鴨鴨公園玩空拍機　低空拍到腫脹浮屍

快訊／成大碩士男找到了！下午尋獲遺體

成大碩生潛水尋找溺亡　相驗結果出爐

癡情男月付10萬養別人老婆　她真實身分曝

中和24歲女墜9樓　奇蹟發呻吟聲送醫

媽幫墊錢買野馬！23歲男遭羈押…舅舅發聲了

20hrs前打莫德納　中鋼男上班不治

名錶達人遭控揪排骨小開吸金3000萬　被害人泣

更多熱門

相關新聞

快訊／男貢寮澳仔漁港潛水失聯　警消緊急搜救中

快訊／男貢寮澳仔漁港潛水失聯　警消緊急搜救中

貢寮澳仔漁港15日發生一起失蹤案件！一名謝姓男子與4名同伴15日下午前往該處潛水，但沒想到男子下水後久久未上岸，同伴發現後焦急報警。警消人員獲報，緊急出動消防及海巡人員共10人，分別於岸際及駕駛2艘小艇於澳仔漁港外協尋未果，16日上午8時許繼續出動，目前仍在搜救中，至於詳細事發原因仍有待進一步調查釐清。

台中夜市七夕夜擠爆！遊客「拉口罩」偷吃

台中夜市七夕夜擠爆！遊客「拉口罩」偷吃

遭越南疫情升溫波及　寶成集團胡志明市工廠停運至22日

遭越南疫情升溫波及　寶成集團胡志明市工廠停運至22日

阿富汗出現逃難潮　機場被擠爆

阿富汗出現逃難潮　機場被擠爆

葉男野馬是媽墊錢買的！舅：他不是富少

葉男野馬是媽墊錢買的！舅：他不是富少

關鍵字：

酒駕車禍越南公共危險酒測追撞外籍移工影音台中西屯

讀者迴響

熱門新聞

桃園電子新貴婚前10天成袋屍　未婚妻竟是凶手

媽「乳房爛掉」她聞臭味才知！醫一句話害5萬人噴淚

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

他「勃起4小時」被痛醒！崩潰衝急診　醫抽整管黑血看傻

奧麥斯將生成　最接近台灣時間點曝

男打莫德納後20hrs亡　妻淚曝下一步

他問：工程師憑什麼年薪300萬？網1原因嗆爆

沒腿也照劈腿！「連體夫妻」渣夫偷吃火辣女粉絲

葉男野馬是媽墊錢買的！舅：他不是富少

突遭變態緊抱！Keanna求尋英勇救援男：想好好謝謝

疫情失業當清潔工！他買彩券竟中16億

揹無腿夫12年卻被拋棄！斷臂正宮淒涼現況曝

塔利班控制總統府！　爽坐辦公桌

桃園女打完莫德納腋下腫脹！就醫確診乳癌

台大妹月賺30萬　玩股票賠錢緊張

更多

最夯影音

更多
墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！
叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面