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國道直擊「狂妄野馬男」！囂張蛇行換車道畫面曝　鄰車踩煞急閃

記者莊智勝／苗栗報導

桃園磁磚小開、自稱設計師的23歲葉姓男子昨(14日)駕駛黃色野馬跑車在苗栗竹南闖紅燈，撞飛21歲的巫姓女騎士害命危，昨深夜遭法官裁定羈押；在車禍案發生後，有網友曝光行車紀錄器畫面，表示案發前曾目擊該輛黃色野馬在國道1號南下頭份段蛇行，「昨天才上班才看到他這樣開，今天新聞又看到他了！」

▲▼葉男在車禍發生前曾在國道1號南下苗栗頭份段蛇行。（圖／民眾提供）

▲▼葉男在車禍發生前曾在國道1號南下苗栗頭份段蛇行。（圖／民眾提供）

▲葉男案發前被民眾拍下在國道蛇行、任意變換車道。（圖／民眾提供）

行車紀錄器畫面拍下，黃色野馬沿著國道一路南下，途中還不斷蛇行、未打方向燈任意變換車道，鄰車見到如此「不要命」的瘋狂開法後，紛紛減速禮讓，盡量遠離該輛野馬，避免發生危險。怎料不久之後目擊的網友又在新聞上看到該輛野馬，但這時車禍事故已經發生，整輛跑車被撞到幾乎報銷，遭撞的巫姓女騎士前額撕裂傷凹陷、顱內出血、右大腿粉碎性骨折，目前昏迷指數6，仍在醫院搶救中，還未脫離險境。

在肇事後，葉男態度十分囂張，不但堅不認錯，在IG接連發出狂妄限動，甚至還一度與趕到警局的爸媽發生口角，昨下午被移送往苗栗地檢署時，更是搖下車窗對著現場媒體大比中指洩憤。

檢警調查，事故路段限速僅60公里，但葉男嚴重超速，時速達100公里，且還闖紅燈危險駕駛，顯然漠視其他用路人權益，該起車禍案不能僅以單純過失視之，考量葉男日前才在台南市區逆向、闖紅燈而遭依公共危險罪送辦，事隔僅一周又再因危險駕駛而發生車禍，若不羈押將難防其再次危險駕駛傷害他人之風險；且葉男涉嫌重傷害、公共危險罪嫌重大，其中重傷害罪為最輕本刑5年以上之重罪，因此向法官聲請羈押，並於14日深夜獲准。

▼葉男肇事後態度囂張，不顧自己上銬被移送，仍搖下車窗對著現場媒體比中指。（圖／記者黃孟珍攝）

▲野馬男移送地檢署，拉下車窗比中指。（圖／記者黃孟珍攝）

▲野馬男移送地檢署，拉下車窗比中指。（圖／記者黃孟珍攝）

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