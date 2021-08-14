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國道BMW事故母女頭七　友PTT代求這奇蹟：想留住妻女珍貴回憶

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

國道3號苗栗後龍路段上周(7日)發生一起大貨車碰撞轎車事故，造成小客車母女重傷不治，大貨車駕駛也傷重，由於傷重母女被發現緊抱在一起，躺臥國道路肩上，引起現場人員鼻酸。由於車禍後造成網友不斷討論，事發一周後一名自稱小客車駕駛的友人在ptt貼文，除了轉述事發經過，也想「尋找奇蹟」，找回死者存有美好過往照片的手機。

ㄧ名自稱是8月7日國道2死車禍的駕駛友人在ptt表示，事發後看到媒體對事故新聞的不完整報導，以及討論串下的偏差、負面留言，感到憤怒與不平，近日陪伴在好友(駕駛)身邊，聽著多次崩潰，卻依然要挺起堅強與親友們感謝致意，讓他悲愴萬分與萬般不捨。

▲苗栗國道車禍。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲國道3號苗栗後龍路段7日發生一起大貨車碰撞轎車事故，造成小客車母女重傷不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

該名網友在徵得好友同意後上ptt貼文表示，「當時大雨路滑造成正在內車道上正常行駛的車子忽然失控如打水漂般撞到外側護欄後，滑行到路肩和外車道的約略中間位置，我一度開不了車門且擔心後車追撞造成更大傷害...(此時大雨視線相當不佳)。」

「車門卡住費了番功夫才要下車至後車廂，當時心想要趕快去拿三角架到約百米外擺放警告後方來車，也知道得讓妻女下車至護欄旁待援以防被追撞。當我下車後已經有看到3~4輛車子陸續在做緊急剎車的動作，就趕緊跑到車後揮手以防追撞意外，幸好他們也成功煞住並慢慢駛離。」

「此時依然滂沱大雨中，在確定後方已無來車後趕快跑回後車廂要拿三角架也要妻女下車到護欄旁以防來車追撞，就在往後跑了幾十公尺後，不過幾秒的時間發現有一台貨車從我眼前快速行駛而過，然後轉身一看已來不及阻止他去撞到我的車尾造成我的車子180度轉向，貨車因閃避不及在碰撞後翻覆到護欄旁又不幸的撞飛了她們...」

「當下我狂奔過去她們身旁大聲嘶吼喊叫，拜託停下的車子駕駛幫忙報警拜託大家...當時我根本無力去打電話求援...所以非常感謝當時幫忙報警的好心人，因警方在沒多久後就到達現場協助處理後續。」

除了為好友平反，po文網友也表示，因為今天是母女倆的頭七，除了希望宣導「預防二次交通事故」避免遺憾再發生，還有一個重要的原因是「期盼奇蹟發生」，由於嫂子(死亡母親)的手機連帶被撞飛，事後現場仍遍尋不找，希望若有網友在苗栗後龍段北上121公里處附近，拾獲黑色保護殼的三星S20 plus、背面黏著幾顆星星、愛心及各種顏色的圖案的手機，可以協助歸還。

貼文網友說，手機內有好友一家人許多珍貴的回憶照片，希望藉由PTT八卦板神人眾多的可能，即使「透過神秘的力量也可以」、「真的很希望能幫他完成這個心願找回妻子手機留住裡面的珍貴記憶。」

警方表示，此事故案件仍在調查中，目前所掌握的調查報告與PTT並不完全相符，至於手機雖第一時間遺失，但後續並未聽說下落，不太清楚期望奇蹟的部分。

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