台南市消防局第五大隊OHCA案件成功救回8人　消友會表揚救護救災有功人員

▲台南市消防之友會第五辦事處薛文祥處長率員，表揚及慰問第五大隊人員在救災救護上優秀的表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第五大隊在2021年上半年度執行OHCA案件成功救回民眾8人，患者在經歷OHCA狀態後，經救護員及時搶救得宜，讓患者成功出院維持大腦皮質功能良好；病人辨識清楚，說話有條理，一般生活可自理，活動如常人狀態出院，至少挽回8個破碎家庭，實為可貴。

另外，8月9日永康區發生中山南路工廠火災。現場為汽車零組件工廠火警，火煙猛烈且四周均緊鄰工廠，消防局陸續派遣各式車輛人員計48車警義消201人前往搶救，在搶救過程中，因工廠為鐵皮建築物在高溫燃燒情況下，隨時會有倒塌的危害發生，造成搶救上之困難與危險，警義消人員不畏現場危險，深入工廠搶救，搶救時間歷經約20小時，終將火勢侷限未向周圍延燒，成功守護住人民財產及生命。

台南市消防之友會第五辦事處薛文祥處長特別率副處長黃美、總幹事蔡政芳，在第五大隊大隊長邱淵明見證下，前來表揚及慰問第五大隊同仁在救災救護上優秀的表現，同時也表示消防之友會永遠都是消防人員最堅強的後盾，期望消防人員在工作上都能平安順遂。





第五大隊表示，台南市消防之友會第五辦事處在薛文祥處長的率領下，對於第五大隊的各項救災救護工作皆非常支持，除利用消防之友會團體力量外，處長個人更是捐贈了2台12導程心電圖及各式救災器材，對於第五大隊的幫助實在是非常重要，期待消防之友會第五辦事處未來在薛處長的帶領之下，持續支持救災救護工作，同時也轉達局長李明峯對於辛苦參與搶救的警義消同仁慰勞及感謝消防之友會之意。

消防局李明峯局長也表示，近來大雨不斷，造成環境潮濕，民眾使用電器用火用電頻率較高，稍有不慎易引起火災，為有效防止火災發生，除加強民眾防火教育，灌輸民眾消防常識，也提醒民眾勿濫用救護車，將救護資源留給真正需要的人。消防局加強整備相關救災救護工作，落實防災勝於救災的觀念，以期將災害於發生時將災損減至最低，讓居家消防安全再升級，保障市民生命財產安全。

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