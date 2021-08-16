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快訊／台南鷹架廠爆命案！他遭菜刀刺胸慘死　兇煞竟睡著了

▲台南龍崎區一家鷹架工廠內，發生2名外籍移工酒後細故發生衝突，陳姓男子遭對方疑持刺殺身亡，警方緝獲涉案趙嫌依殺人罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南龍崎區一家鷹架工廠內，發生2名外籍移工酒後細故發生衝突，陳姓男子遭對方疑持刺殺身亡，警方緝獲涉案趙嫌依殺人罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南龍崎區一家鷹架工廠內，發生2名外籍移工酒後細故發生衝突，一名移涉嫌疑持菜刀刺殺對方胸部重傷，經送台南市立醫院急救後轉送奇美醫院搶救，仍於16日凌晨宣告不治身亡，市警歸仁分局警方逮捕26歲趙姓兇嫌，依殺人罪嫌送辦。

▲台南龍崎區一家鷹架工廠內，發生2名外籍移工酒後細故發生衝突，陳姓男子遭對方疑持刺殺身亡，警方緝獲涉案趙嫌依殺人罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南龍崎區一家鷹架工廠內，發生2名外籍移工酒後細故發生衝突，陳姓男子遭對方疑持刺殺身亡，警方緝獲涉案趙嫌依殺人罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警歸仁分局警方於8月15日下午4時許接獲110報案，指龍崎區一家鷹架工廠內，發生2名外籍移工酒後細故發生衝突，警方派員迅速趕赴現場，警方到達時，外籍陳姓男子（29歲，越南籍）移工已倒臥於工廠外，警方立即聯繫救護車將傷者陳男緊急送醫救治，另警方詢問在場人員表示趙嫌（26歲，越南籍）移工已不在現場。

▲台南龍崎區一家鷹架工廠內，發生2名外籍移工酒後細故發生衝突，陳姓男子遭對方疑持刺殺身亡，警方緝獲涉案趙嫌依殺人罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南龍崎區一家鷹架工廠內，發生2名外籍移工酒後細故發生衝突，陳姓男子遭對方疑持刺殺身亡，警方緝獲涉案趙嫌依殺人罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方經由民眾指引於現場旁鷹架堆置場發現酒醉倒臥於鷹架旁呼呼大睡的趙嫌並立即將其逮捕，經初步了解係趙姓及陳姓2名越南籍移工於酒後發生爭執，趙嫌疑似持菜刀刺入陳姓傷者右胸口，陳姓傷者負傷後跑至民宅前求救，經民眾發現報警，歸仁警分局龍崎派出所所副所長陳榮權獲報抵達現場後，除協助將傷者緊急送醫急救外，並立即搜尋逮捕趙嫌，本案因陳姓傷者傷勢嚴重轉送奇美醫院急救，惟16日凌晨仍宣告傷重不治死亡，全案訊問後將趙嫌依殺人罪嫌移請台南地方檢察署偵辦。

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