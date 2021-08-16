台南黃金海岸驚見豬屍　海巡啟動非洲豬瘟防疫機制

▲第11岸巡隊接獲通報後，通報台南市農業局動保處派員到場協處，確認為豬隻及羊隻屍體，並現場採樣後實施焚燒及就地掩埋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署南部分署第六巡防區指揮部，15日下午5時許接獲民眾通報，台南市南區黃金海岸遊客中心岸際發現疑似豬隻屍體，第11岸巡隊立即啟動非洲豬瘟防疫機制，派遣人員拉起封鎖線將現場隔離管制，並通報台南市農業局動保處前往處置，採樣後實施焚燒及就地掩埋。

第11岸巡隊接獲通報後，立即指揮興達責任區及第1機動巡邏站採最高防疫標準處置，並聯繫台南市農業局動保處派員到場協處；海巡人員以最嚴謹態度面對豬隻屍體，絲毫不敢大意，迅速穿著防護衣及防護裝備，遵照防檢疫標準處理程序，拉起封鎖線管制現場人員出入，防止病原滋生或擴散，後續經動物防疫保護處家畜保健組確認為豬隻及羊隻屍體，並現場採樣後實施焚燒及就地掩埋，相關非洲豬瘟檢體採樣約5至7日後可完成檢驗。

海巡署南部分署第11岸巡隊表示，對於非洲豬瘟疫情之掌控，將秉持「寧願多做、不可少做」、「做好長期抗戰的準備」、「以最嚴謹的態度面對疫情」及「用最高標準執行勤務」等4項最高原則，做好防杜疫情入侵的第一線工作，並呼籲民眾，如在岸際或海上發現可疑死亡豬隻，請即刻通報海巡署（報案專線：118)協助應處；共同防疫，將豬瘟疫情杜絕於境外，以保護我國畜牧業經濟命脈。

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