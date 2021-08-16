重陽禮金不設門檻　台南議員：敬老美意不打折扣

▲市議員呂維胤等10名等人，要求市府立即取消排富條款的新設，停止設立門檻，恢復原先重陽敬老禮金的發放，讓65歲以上的長者都能領敬老金1000元。（圖／記者林悅翻攝）



記者林悅／台南報導

針對台南市65歲以上長者重陽敬老禮金擬設排富條款，市議員呂維胤、沈震東、蔡筱薇、林志展、李宗翰、邱莉莉、陳秋宏、王錦德、蔡蘇秋金、黃麗招等議員連袂召開記者會，要求立即取消排富條款的新設，停止設立門檻，恢復原先重陽敬老禮金的發放，讓65歲以上的長者都能享有台南市敬老金1000元。



台南市政府擬於今年在重陽敬老禮金方面設立所謂的排富條款，也就是以所得稅率為標準，經稅捐稽徵機關核定之最近1年綜合所得稅稅率達20％（含）以上者不予發放，但百歲人瑞不受此限，這個門檻一設下去，總共有2萬1千多位的長者今年重陽節領不到敬老禮金1000元。



而台南市原先針對65歲以上至99歲，原住民55歲至64歲每人1千元重陽禮金，究其目的就是為了感謝長者對於國家社會的貢獻，也倡議、弘揚敬老美德，希望長輩能有一個開心的重陽節，1000元的金額不多，但表達了對長輩的敬意，長輩們從年輕打拼到退休，讓年輕一代可以有更好的生活環境，因此重陽禮金不應該取消。



重陽敬老禮金設立排富條款以稅率作為基礎，一旦設立下去，不能領的原因很有可能是給自己子女、親人報稅或其他因素，不必然是因為長輩自身的因素，因此希望市府不應該新設門檻，要和以往一般繼續發放1千元重陽敬老禮金，讓市府敬老、愛老、護老的美意不打折。

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