台南疫情50天+0　黃偉哲：本期接種高端疫苗請符資格市民預約

▲台南市長黃偉哲指出， COVID-19公費疫苗預約平台16日上午10時起開放預約，此期可接種之疫苗為高端疫苗，請符合接種資格市民至平台預約。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市疫情50天+0，台南市長黃偉哲指出，+0與不+0往往在一線之隔，防疫不能鬆散，COVID-19公費疫苗預約平台16日上午10時起開放預約，此期可接種之疫苗為高端疫苗，請符合本期接種資格市民至平台進行預約。

黃偉哲市長說，每日南來北往的人這麼多、這麼密集，這個假日不僅是駕車的車流增加，導致國道到市區道路都是車滿為患，連高鐵、台鐵往往也是一票難求，所以可見南來往北往的人非常多，如果加上疫情趨緩，如果大家鬆懈了心防，減少了防疫的做法，減少了防疫的意識的話，往往造成流行，造成了感染，這都不樂見，所以呼籲各位好朋友，跟人吃飯、接觸的時候，盡量可以保持社交距離，戴好口罩，吃飯的時候也不要東張西望，隨便高談闊論，這樣子也是相對的比較危險，你看隔板就這麼高，你這麼聊天，很容易飛沫就出去了，所以隔板是要讓民眾吃飯的時候，嘴巴張開飛沫不會噴出去，不是代表你講話、聊天的時候，飛沫就不會噴出去，所以還是要有防疫意識。

台南市衛生局長許以霖指出，COVID-19公費疫苗預約平台第6期16日上午10時起至18日中午12時開放預約接種。此期可接種之疫苗為高端疫苗，符合預約資格對象為65歲以上長者、64歲至20歲（含）第9類對象、64歲至36歲（含）民眾；預計接種期程為8月23日至8月29日，並視疫苗供應期程調整接種場次，請符合本期接種資格的市民至平台進行預約。

許以霖指出，不便上網登記或預約疫苗之民眾，可攜帶健保卡前往區公所及戶政事務所，或至特定藥局、衛生所、四大超商機台進行預約接種，特定藥局名單查詢網址（https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/Ys9aAwmyw4FsvUEqSntiYg ）。





本期預約接種高端疫苗者，如對疫苗成分有嚴重過敏反應史者，應避免接種；發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種；接種後應於接種單位或附近稍作休息留觀15分鐘，離開後請自我密切觀察15分鐘。使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應（如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹)等不適症狀，應儘速就醫。

台南市自展開COVID-19疫苗接種作業至15日，台南市共接種681190劑次，疫苗劑次涵蓋率36.5％。

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