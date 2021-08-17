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親美下場變阿富汗　吳子嘉痛批「混蛋至極」：台灣早經歷美軍落跑

▲▼吳子嘉認為，拿阿富汗類比台灣是「混蛋至極」。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

▲吳子嘉認為，拿阿富汗類比台灣是「混蛋至極」。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

記者林彥臣／綜合報導

塔利班攻進阿富汗首都喀布爾，並且佔領總統府，造成大批逃難朝震撼全球，在台灣也有政治人物將美軍撤離阿富汗的處境，類比為將來台灣親美的下場。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在新聞節目《關鍵時刻》痛批這樣的觀點是「混蛋至極」。

吳子嘉指出，有人拿台灣類比阿富汗的情況，這是「混蛋至極」，因為台灣位在西太平洋的位置，與中國之間的關係，是一個有戰略意義的關鍵位置，而且台灣本來就沒有完全要靠美軍。

▲▼吳子嘉認為，拿阿富汗類比台灣是「混蛋至極」。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

▲吳子嘉認為，中國根本沒有實力打台灣。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

吳子嘉分析，中國如果要打台灣，什麼時候才會來打？準備好才會來打，「但是準備好了沒有？沒有實力打台灣嘛！少吹牛了！」

吳子嘉接著分析，第二種情況什麼時候會打台灣，中國內部有動亂、內部權鬥，或者台灣主張變更國號，才會被逼得不得不打台灣，但台灣有些人不把這些東西納入考慮，就直接類比，並不恰當。

▲▼吳子嘉認為，拿阿富汗類比台灣是「混蛋至極」。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

▲吳子嘉表示，台灣獨自面對美軍「落跑」的歷史比阿富汗更久。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

吳子嘉認為，有些人覺得美軍搞阿富汗搞成這樣子，下一次美軍在台灣也會「落跑」，但事實上美軍在台灣「早就落跑了」，已經不在台灣。

吳子嘉總結指出，台灣的兩岸關係屬於政治、經濟問題，是很複雜的國際現實問題，台灣的軍隊素質也不像阿富汗這麼差，軍隊裡的文盲沒有這麼多，真的要戰爭，台灣還是有一戰的能力。

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