阿富汗衛星照曝光！千人「衝入跑道」包圍飛機　密麻畫面超震撼

記者張方瑀／綜合報導

阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）攻入首都喀布爾後，數千民眾開始往機場奔逃，對外道路擠滿逃難車輛外，從曝光的衛星影像可以看到，有更多人是選擇穿越機場封鎖線，直接往準備起飛的飛機跑去，飛機周圍都是密密麻麻的人群。

▲喀布爾機場衛星照曝光，跑道和外圍道路擠滿人權。（圖／路透，下皆同）

美國航太技術公司馬克薩爾科技（Maxar Technologies）捕捉到的衛星照顯示，數千名準備逃離喀布爾的民眾全部湧向哈米德卡札伊（Hamid Karzai）國際機場。機場外的十字路口有數百輛車子擠成一團，許多民眾更是直接穿越封鎖線佔據機場跑道，畫面相當震撼。

馬克薩爾科技在聲明中指出，衛星照是在當地時間16日上午10時36分拍下的，而塔利班是在15日攻入喀布爾，「可以看到安全部隊在機場的主要跑道周圍，試圖阻止民眾繼續朝飛機移動，數百人擠在機場周邊的大門和附近的十字路口。」

報導指出，美軍目前正控制機場，但在軍方開槍示警並爆發踩踏衝突後，有至少7人因此喪命。目擊者也表示，塔利班目前正控制著機場主要的民用入口。更傳出有640人直接擠進C-17美國軍用運輸機，但擠不進去的人竟然硬撐在軍機外，最後墜地慘死，加上被機輪輾死的共有8人。

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