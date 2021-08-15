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台南安平觀音亭吳高明月主委辭世　黃偉哲弔唁並親頒表揚狀

▲台南安平觀音亭主委吳高明月女士舉辦告別式，台南市長黃偉哲等人前往靈堂弔唁，並頒贈台南市卓越市民表揚狀，感謝吳高明月女士對社會的無私貢獻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南安平觀音亭主委吳高明月女士舉辦告別式，台南市長黃偉哲等人前往靈堂弔唁，並頒贈台南市卓越市民表揚狀，感謝吳高明月女士對社會的無私貢獻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平觀音亭主委吳高明月女士於7月31辭世，其生前熱心公益，致力弘揚佛法濟世利人，以及關懷地方回饋鄉里的無私奉獻精神，深為地方各界所推崇，故對其辭世地方各界感到萬般不捨，台南市長黃偉哲特別於13日前往靈堂弔唁，並頒贈台南市卓越市民表揚狀，感謝吳高明月女士對社會的無私貢獻。

▲台南安平觀音亭主委吳高明月女士舉辦告別式，台南市長黃偉哲等人前往靈堂弔唁，並頒贈台南市卓越市民表揚狀，感謝吳高明月女士對社會的無私貢獻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，宗教有著團結及安定民心的重要作用，吳高明月主委奉獻心力於推廣各種宗教文化，並積極參與社會文化教育，將宗教的智慧福慧普及於社會大眾，對於民俗文化之傳承及宗教文化之護持貢獻良多，他除表達感謝、慰問家屬之外，也藉此表彰其施仁布德的無私奉獻精神。

吳高明月主委熱心入世，兼任台南安平觀音亭主委、台南安平開台天后宮副主委、台南佛教會理事，長年致力於宗教文化及教育，並促進各方宗教團體間的交流與合作，宣揚神佛濟世渡眾精神，廣結善緣、淨化人心。

▲台南安平觀音亭主委吳高明月女士舉辦告別式，台南市長黃偉哲等人前往靈堂弔唁，並頒贈台南市卓越市民表揚狀，感謝吳高明月女士對社會的無私貢獻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳高明月主委1995年起加入慈濟行善行列，引領12位家族成員共同投身公益事業，對於各項社會公益之推動及關懷更是不遺餘力，尤其在國內外遇有重大災難時，如921大地震、南亞海嘯、汶川地震、88風災、日本311大地震發生時，立即投身協助受災居民並為救災工作投入資源；並與台南市立醫院合作，補助C肝病友全額新藥費用；亦與成大醫院合作開展乳癌防治中心，協助病友積極治療重獲新生，其善行義舉備受各界所愛戴。

▲台南安平觀音亭主委吳高明月女士舉辦告別式，台南市長黃偉哲等人前往靈堂弔唁，並頒贈台南市卓越市民表揚狀，感謝吳高明月女士對社會的無私貢獻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市民政局長姜淋煌表示，吳高明月主委對於地方鄉里事務的關懷及回饋是不遺餘力，同時也邀請地方士紳一同關心地方公益，為弱勢族群提供醫療資源、急難救助、物資救助、清寒學童助學、重陽節敬老活動，以及老人送餐等社會照顧活動，其歡喜付出樂善好施之奉獻精神，深受地方各界所敬重，其辭世對台南市的宗教界、社福界而言是一大損失，令人哀痛。

▲台南安平觀音亭吳高明月主委往生蓮邦，生前護持佛法、布施濟貧敬老，發揚觀音菩薩慈悲普渡眾生的無窮慈悲心不遺餘力，令人不捨緬懷。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南安平觀音亭吳高明月主委往生蓮邦，生前護持佛法、布施濟貧敬老，發揚觀音菩薩慈悲普渡眾生的無窮慈悲心不遺餘力，令人不捨緬懷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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