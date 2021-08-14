營養滿分幸福果就在大內酪梨節　黃偉哲邀大家共同品酪梨遊大內

▲為推廣台南酪梨，大內區公所在石子瀨活動中心規劃酪梨展示會，台南市長黃偉哲邀大家共同品酪梨、遊大內。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為推廣台南酪梨，大內區公所在石子瀨活動中心舉辦酪梨展示會，活動除介紹酪梨品種及酪梨營養等知識，也有多種酪梨製成相關加工產品，另活動中心周邊道路也規劃好農市集，邀集農會、社區協會等團體共同展售農特產品，市長黃偉哲和市議員吳通龍、尤榮智、陳秋宏也出席開幕典禮，向現場民眾熱情推銷酪梨。





市長黃偉哲熱情的表示，酪梨含有高脂肪、多種維生素與礦物質，號稱「森林的奶油」，在台灣更有「幸福果」美名，產季從6月到翌年2月，且品種眾多，不管是沾鹹的、沾甜的都好吃，他保證大內出產的酪梨一定是品質最好，而且未來行政院要發行五倍券，台南要努力把酪梨銷售光光，因此歡迎大家多多採購，但他也不忘提醒大家仍須配合相關防疫規定，做好防疫措施。



農業局長謝耀清指出，台南市酪梨種植面積403公頃，約占全台35％，面積及產量都是全國第一，在大內、善化、玉井等區都有栽培，其中大內區種植面積166公頃，占台南的41％，是台南最主要產地，也是全國種植面積最大的地區，因此被稱為「酪梨之鄉」。





現場活動除有精彩舞台表演，也有南瀛天文館推出的闖關遊戲，以及活動規劃的踩點活動，於龍貓彩繪村、石子瀨保安宮及石子瀨天后宮等3處打卡點，完成集章後可兌換限量精美獎品。適逢疫情趨緩，活動串聯大內在地景點，正是適合走訪大內，採購當季優質農產。

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