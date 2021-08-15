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動員救援分秒必爭　台南市消防局特搜整備救援友邦海地震災

▲我國重要友邦的海地，發生芮氏規模7.2強震，傳出多人死傷，由於災區通訊嚴重中斷，死傷慘重，台南市長黃偉哲指示消防局特搜整備，救援友邦海地震災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲我國重要友邦的海地，發生芮氏規模7.2強震，傳出多人死傷，由於災區通訊嚴重中斷，死傷慘重，台南市長黃偉哲指示消防局特搜整備，救援友邦海地震災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

我國在加勒比海重要友邦的海地，在台灣時間14日晚上8時29分，發生芮氏規模7.2強震，鄰近國家都感受到天搖地晃，連帶受到地震影響，目前海地災區畫面曝光，傳出多人死傷，由於災區通訊嚴重中斷，死傷慘重，台南市長黃偉哲指示消防局特搜整備，救援友邦海地震災。

▲我國重要友邦的海地，發生芮氏規模7.2強震，傳出多人死傷，由於災區通訊嚴重中斷，死傷慘重，台南市長黃偉哲指示消防局特搜整備，救援友邦海地震災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

目前根據外電消息，「目前已有至少304人死亡及1800人受傷，而且受災範圍可能很大，全國已進入緊急狀態」；海地在過去2010年1月份也曾發生規模7.0之地震，當時我國也曾派出特種搜救隊及醫療團前往執行國際人道救援。

▲我國重要友邦的海地，發生芮氏規模7.2強震，傳出多人死傷，由於災區通訊嚴重中斷，死傷慘重，台南市長黃偉哲指示消防局特搜整備，救援友邦海地震災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲在接到海地震災的消息後，立即交代消防局集結特搜隊成員備妥個人及團體救援裝備，於大橋特搜分隊報到並整備相關裝備器材，依序完成各項動員集結程序：報到、個人文件檢查、醫療評估、裝備檢查、裝備秤重及整備、行前簡報等程序，以期能於最短的時間內完成各項整備工作並待命出勤。

▲我國重要友邦的海地，發生芮氏規模7.2強震，傳出多人死傷，由於災區通訊嚴重中斷，死傷慘重，台南市長黃偉哲指示消防局特搜整備，救援友邦海地震災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局特種搜救隊在成軍之後，近年來陸續曾參與日本311大地震、台南、花蓮震災及太魯閣號搜救工作，富有支援國內外搜救經驗，本次台南市雖非輪值國際人道救援縣市，但也已做好準備，可配合中央徵召前往海地協助救援。

▲我國重要友邦的海地，發生芮氏規模7.2強震，傳出多人死傷，由於災區通訊嚴重中斷，死傷慘重，台南市長黃偉哲指示消防局特搜整備，救援友邦海地震災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，消防局特種搜救隊成員均接受嚴格之專業訓練，亦與醫療救援隊（成大、奇美及安南醫院）、台南市土木技師公會、台南市結構技師公會等簽署特搜隊跨域專業整合合作備忘錄（MOU），極具國際救援能量。

▲我國重要友邦的海地，發生芮氏規模7.2強震，傳出多人死傷，由於災區通訊嚴重中斷，死傷慘重，台南市長黃偉哲指示消防局特搜整備，救援友邦海地震災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局長李明峯表示，消防局仍持續編列預算充實各式特搜裝備器材，並辦理各項專業訓練以提升救災能力，亦朝聯合國國際救援隊伍能力分級測評之重型救援隊標準為目標邁進，當發生重大災情時均可趕赴救援。

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