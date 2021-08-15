台南永康中正南路發生電鍍工廠火警　勇消破門射水搶救

▲台南市永康區中正南路490巷15日清晨5時2分許發生工廠火警，台南市消防局出動鹽行等消防隊等消防人車大批消防人車前往搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區中正南路490巷15日清晨5時2分許發生工廠火警，台南市消防局出動鹽行等消防隊等消防人車大批消防人車前往搶救，火場係1家電鍍工廠，消防人員破門進入射水搶救，火勢在消防人員全力搶救下，約花30分鐘撲滅，進行殘火處理，幸無人員傷亡，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

台南市消防局119報案台於15日清晨5時2分許據報，永康區中正南路490巷内處工發生火警，冒出大量濃煙與火舌竄出，119馬上出動鹽行、永康、復興、公園、第五大隊、大灣、特搜、和緯、安和等消防分隊各式消防車20多部前往搶救。

鹽行車組到場後馬上射水防護火場四周緊鄰工廠，並撲滅第一面火勢，正往內部進入搶救，消防人員破門進入，初步勘查火場為電鍍工廠，火勢控制，燃燒面積1樓約10平方公尺、2樓燃燒面積約15平方公尺，燃燒面積共計25平方公尺，在消防人員全力搶救下，火勢於上午5時34分許撲滅，進行殘火處理，幸好無人員受困傷亡。起火原因及財物損失由消防局調查中。

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