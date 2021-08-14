台南七夕嘉年華活動熱鬧登場　 黃偉哲加碼府城甜蜜七夕大禮包

▲農曆七夕情人節14日登場，台南市辦理「昭和戀人－2021台南七夕嘉年華」活動，台南市長黃偉哲特別加碼一份七夕限定的專屬大禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆七夕情人節14日登場，為祝天下有情人終成眷屬、有緣人終能再聚，台南市辦理「昭和戀人－2021台南七夕嘉年華」活動，台南市長黃偉哲特別加碼一份七夕限定的專屬大禮。

台南市長黃偉哲表示，先祝福大家情人節快樂，市府規劃一系列的七夕嘉年華系列活動，仍請市民朋友做好防疫，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，由於疫情影響，如何兼顧防疫、傳統文化節慶推廣及產業振興相當重要，七夕活動期盼解封的生活，能夠感受情人節濃濃的氣氛，但也希望大家齊心落實防疫。

文化局指出，黃偉哲市長加碼一份七夕限定的專屬大禮，是由昭和台南代表性歷史建物及老店，包括林百貨、戎館、上智關廟麵、新南廠、吳萬春香鋪、府城木屐百年老店集結而成的「府城甜蜜七夕大禮包」，只要在14日參與「昭和戀人」官方Line帳號的「月老抽抽LOVE」互動活動，就有機會獲得這份加碼的府城甜蜜七夕大禮。





文化局以官方LINE帳號「昭和雲端戀人」，串連「線上系列活動」、「線下實體店家」及「年度主題活動」三個方向進行，今年各行各業都因疫情受到不同程度影響，做為疫情降級後的首波城市節慶活動，為活絡在地經濟，活動特別串聯店家每日發送優惠券，提供多達1453份名額抽獎、消費就有機會兌換千份限量紀念品，鼓勵民眾大力消費支持在地店家，提振疫後經濟、創造更多商機。



文化局進一步表示，今年以「昭和戀人-老派約會日」於14日及15日下午3時起於藍晒圖文創園區甜蜜登場，現場將有微型主題市集、音樂表演、昭和式打卡裝置、互動闖關遊戲與露天電影放映等活動採分區分流進行，邀請大家攜手防疫，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，守護大家健康安全。

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