　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「全球鯤鯓王用愛互助」直播活動　黃偉哲期勉藝陣永續創新

▲台灣王爺總廟南鯤鯓代天府「五府千歲進香期－藝陣演義」活動，七夕晚間首創推出特別慶典「全球鯤鯓王用愛互助」直播活動，市長黃偉哲親自出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台灣王爺總廟南鯤鯓代天府「五府千歲進香期－藝陣演義」活動，七夕晚間首創推出特別慶典「全球鯤鯓王用愛互助」直播活動，市長黃偉哲親自出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣王爺總廟南鯤鯓代天府「五府千歲進香期－藝陣演義」活動，七夕晚間首創特別慶典「全球鯤鯓王用愛互助」直播活動，藉此發揚藝陣文化及互助互愛精神，並首播金曲歌后詹雅雯演唱的活動主題曲「咱攏是囡仔We Are the Children」，市長黃偉哲出席祈願疫情早日平息，期許藝陣文化傳揚不絕持續創新精進。

▲台灣王爺總廟南鯤鯓代天府「五府千歲進香期－藝陣演義」活動，七夕晚間首創推出特別慶典「全球鯤鯓王用愛互助」直播活動，市長黃偉哲親自出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，非常高興能夠參加文化部主導的這個晚會，由台灣王爺總廟南鯤鯓代天府及全世界十大王爺宮廟一起來舉辦，希望藉著這個晚會可以讓大家對藝陣、互助、善良、初心有一個新的概念，也能夠讓許多好朋友在疫後能夠回復初心，大家快快樂樂度過一個疫後的新生活，也希望王爺保佑大家都能平平安安。

南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰指出，為了將藝陣文化延續，所以特別透過網路線上直播，並突破傳統進香儀式，打造新型態的宮廟交流方式，以傳承藝陣文化和傳達互助互愛的精神。

南鯤鯓代天府原定「五府千歲進香期－藝陣演義」活動因疫情影響而調整舉辦方式，結合全球鯤鯓王聯誼會十大王爺廟，首創於七夕舉行特別慶典「全球鯤鯓王用愛互助」直播活動，傳達宗教撫慰心靈及王爺濟世救人、公益互助的精神，並展現傳承藝陣文化。

直播活動由知名藝人于美人全程主持，並首播活動主題曲「咱攏是囡仔We Are the Children」，由金曲歌后詹雅雯主唱、三金歌王亂彈阿翔作曲、知名音樂人許常德作詞，該曲更是詹雅雯病後首次發表新歌，深受各界關注。

藝陣在台灣延續3百多年，台南市政府積極推動藝陣傳承發展，藉由推廣一校一藝陣及開創更多藝陣舞台，鼓勵主題創作，開拓實踐藝陣文化。今年南鯤鯓代天府特別為19個藝陣團體拍攝製作為藝陣傳承而努力的故事，也期盼藉由音樂、文化、祈福及王爺宮廟公益互助，陪伴大家度過疫情。

今日直播，包括民政局長姜淋煌、雲嘉南國家風景區管理處長徐振能、南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰與總幹事侯賢遜、常務監事吳朱福等到場參與。

「3M細滑牙線棒」1500支，原價1599元，特價948元
 

►掃地機器人6000元有找！再也不被家事困住

ET快訊
威力彩上看17.5億！「4星座」中獎率飆升
快訊／約砲群聊被深挖！霍尊宣布退出演藝圈
蘇貞昌堅持發5倍券！議員爆「業內真相」嗆：在做樣子
人夫煮飯忘記按開關！老婆看到「一鍋生米」　直接揍斷6顆牙
快訊／野馬男「撞到21歲女命危」比中指　檢方聲請羈押
快訊／海嘯警報發了！海地規模7.2強震　預報有3公尺巨浪侵襲
鋼琴女神宣布「封乳」！向209萬粉絲喊話：可退追

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／磁磚小開「野馬男」聲押！撞女害命危　父母坐地檢署等消息

「全球鯤鯓王用愛互助」直播活動　黃偉哲期勉藝陣永續創新

營養滿分幸福果就在大內酪梨節　黃偉哲邀大家共同品酪梨遊大內

李洋攜王齊麟29日返金門祭祖　金城鎮遊街接受「英雄式歡迎」

七夕拜月老求姻緣　桃園景福宮：這一天參拜也很靈

2021時尚客家服飾設計競賽徵件開跑　總獎金逾20萬

笛聲傳鄉里29載　桃園「南瀛盃」直笛賽恐停辦

台南七夕嘉年華活動熱鬧登場　 黃偉哲加碼府城甜蜜七夕大禮包

七夕情人節南市再+0　黃偉哲籲情人們過節也要注意防疫

國際慰安婦日　謝龍介、童小芸籲勿忘慰安婦人權

聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷

熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

陳小春組隊飄「山雞魂」：人湊齊再做大　揪謝天華.林曉峰組「古惑仔男團」？XD

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

Google搜男友名字驚覺頭冒綠光 見全家福照秒崩潰：寶寶超像他

車停檳榔攤前被嗆「不買別停這」　3惡煞火大砸店...西施淡定站一旁

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

行人走斑馬線「差點被大車撞」！　騎士按喇叭提醒...及時救回一命

公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　

快訊／磁磚小開「野馬男」聲押！撞女害命危　父母坐地檢署等消息

「全球鯤鯓王用愛互助」直播活動　黃偉哲期勉藝陣永續創新

營養滿分幸福果就在大內酪梨節　黃偉哲邀大家共同品酪梨遊大內

李洋攜王齊麟29日返金門祭祖　金城鎮遊街接受「英雄式歡迎」

七夕拜月老求姻緣　桃園景福宮：這一天參拜也很靈

2021時尚客家服飾設計競賽徵件開跑　總獎金逾20萬

笛聲傳鄉里29載　桃園「南瀛盃」直笛賽恐停辦

台南七夕嘉年華活動熱鬧登場　 黃偉哲加碼府城甜蜜七夕大禮包

七夕情人節南市再+0　黃偉哲籲情人們過節也要注意防疫

國際慰安婦日　謝龍介、童小芸籲勿忘慰安婦人權

35億認證求愛必殺技！許光漢裸身秀腹肌　勾女星水中忘情激吻

快訊／三峽高壓電塔倒塌砸中鐵皮屋　55戶停電台電搶修中

全新「現代庫斯途」MPV亮相　對手鎖定Honda Odyssey

威力彩上看17.5億！「4星座」中獎率飆升：雙子座被金色財氣包圍

快訊／霍尊宣布退出演藝圈！「請傷害到此為止吧」約砲聊天群組被深挖

16年懸案藏陰謀「操場埋屍」翻拍電影　導演被控沒授權…親發聲！

《戰車世界》11週年盛大慶典正式展開！蘇聯戰車等你拿

Delta病毒「空前強大」！中國專家：過往防疫措施要變化了

《性／生活》驚人25cm猛男是真鵰！　女友現身「露神秘微笑」解答

原在停管處工作…北市「恐怖失業男」身帶美工刀　隨機割機車坐墊

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

地方熱門新聞

消防局長下令看《火神》　原因是35年前一場爆炸

即／富岡漁港傳意外！釣客墜6米函洞　

暴雨襲擊台南沒事！

新竹古蹟東門城化身「光之島」環形劇場

李洋攜王齊麟29日返金門

林邊鄉會吳冬白主席辭世　享壽75歲

遭指破口推手　鄭文燦：很low的行為

台南市永康區三合院傳火警

野馬男遭聲押　父母地檢署等消息

七夕拜月老求姻緣　還有這一天參拜很靈

36年遲來的團圓

台北市確診個案台南疫調足跡曝光

創世基金會普渡拜這款超有愛心

花蓮聯合海葬開放報名　9月9日擧行拋灑儀式

更多熱門

相關新聞

黃偉哲邀大家共同品酪梨遊大內

黃偉哲邀大家共同品酪梨遊大內

為推廣台南酪梨，大內區公所在石子瀨活動中心舉辦酪梨展示會，活動除介紹酪梨品種及酪梨營養等知識，也有多種酪梨製成相關加工產品，另活動中心周邊道路也規劃好農市集，邀集農會、社區協會等團體共同展售農特產品，市長黃偉哲和市議員吳通龍、尤榮智、陳秋宏也出席開幕典禮，向現場民眾熱情推銷酪梨。

台南七夕嘉年華活動熱鬧登場

台南七夕嘉年華活動熱鬧登場

黃偉哲籲情人們過節也要防疫

黃偉哲籲情人們過節也要防疫

台南水上運動有條件開放

台南水上運動有條件開放

5倍券政策急轉　黃偉哲省9億大讚蘇貞昌接地氣

5倍券政策急轉　黃偉哲省9億大讚蘇貞昌接地氣

關鍵字：

鯤鯓王直播黃偉哲藝陣永續創新

讀者迴響

熱門新聞

8顆月餅1180被質疑賣太貴　館長霸氣宣布： 一盒退200

點名福原愛被傳回日本　夢多「掛台灣國旗」道歉

詹雅雯遭于美人爆緊急送醫　經紀人曝她現況

快訊／政策轉彎！5倍券可全民免費領取

新冠死神來敲門！一家8口「同天病歿」

快訊／詹雅雯驚傳送急診！　于美人：請幫忙集氣

即／大雨夜襲猛炸雷雨！準颱風往台來

《小學堂》小西瓜近況曝光！

童仲彥舊愛「邱主任」懷孕了？　孩子的爹是中部直播天王

八點檔男星陷嚴重憂鬱…錄完影住院

淹水鱷魚衝陽台玩　喊名S型速游

快訊／「野馬車主」栽了　跑車撞到整台報銷

他帳戶被當人頭很火　女反譏：你敢開嗎！

紅衣小孩詭現路中　駕駛嚇壞尖叫

富豪「省錢10招」曝　不喝星巴克、只刷1張卡

更多

最夯影音

更多
聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷

聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷
熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

陳小春組隊飄「山雞魂」：人湊齊再做大　揪謝天華.林曉峰組「古惑仔男團」？XD

陳小春組隊飄「山雞魂」：人湊齊再做大　揪謝天華.林曉峰組「古惑仔男團」？XD

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面