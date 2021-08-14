「全球鯤鯓王用愛互助」直播活動　黃偉哲期勉藝陣永續創新

▲台灣王爺總廟南鯤鯓代天府「五府千歲進香期－藝陣演義」活動，七夕晚間首創推出特別慶典「全球鯤鯓王用愛互助」直播活動，市長黃偉哲親自出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台灣王爺總廟南鯤鯓代天府「五府千歲進香期－藝陣演義」活動，七夕晚間首創特別慶典「全球鯤鯓王用愛互助」直播活動，藉此發揚藝陣文化及互助互愛精神，並首播金曲歌后詹雅雯演唱的活動主題曲「咱攏是囡仔We Are the Children」，市長黃偉哲出席祈願疫情早日平息，期許藝陣文化傳揚不絕持續創新精進。





市長黃偉哲表示，非常高興能夠參加文化部主導的這個晚會，由台灣王爺總廟南鯤鯓代天府及全世界十大王爺宮廟一起來舉辦，希望藉著這個晚會可以讓大家對藝陣、互助、善良、初心有一個新的概念，也能夠讓許多好朋友在疫後能夠回復初心，大家快快樂樂度過一個疫後的新生活，也希望王爺保佑大家都能平平安安。



南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰指出，為了將藝陣文化延續，所以特別透過網路線上直播，並突破傳統進香儀式，打造新型態的宮廟交流方式，以傳承藝陣文化和傳達互助互愛的精神。



南鯤鯓代天府原定「五府千歲進香期－藝陣演義」活動因疫情影響而調整舉辦方式，結合全球鯤鯓王聯誼會十大王爺廟，首創於七夕舉行特別慶典「全球鯤鯓王用愛互助」直播活動，傳達宗教撫慰心靈及王爺濟世救人、公益互助的精神，並展現傳承藝陣文化。



直播活動由知名藝人于美人全程主持，並首播活動主題曲「咱攏是囡仔We Are the Children」，由金曲歌后詹雅雯主唱、三金歌王亂彈阿翔作曲、知名音樂人許常德作詞，該曲更是詹雅雯病後首次發表新歌，深受各界關注。



藝陣在台灣延續3百多年，台南市政府積極推動藝陣傳承發展，藉由推廣一校一藝陣及開創更多藝陣舞台，鼓勵主題創作，開拓實踐藝陣文化。今年南鯤鯓代天府特別為19個藝陣團體拍攝製作為藝陣傳承而努力的故事，也期盼藉由音樂、文化、祈福及王爺宮廟公益互助，陪伴大家度過疫情。



今日直播，包括民政局長姜淋煌、雲嘉南國家風景區管理處長徐振能、南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰與總幹事侯賢遜、常務監事吳朱福等到場參與。

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