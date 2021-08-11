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配合防疫指引　林右昌主持市府中元普渡祭典

▲基隆配合防疫指引 林右昌主持市府中元普渡祭典。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆配合防疫指引，林右昌主持市府中元普渡祭典。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府11日中午舉行中元聯合普渡祈福祭典，由於仍在疫情警戒期間，今年只由市長林右昌率領局處長參加，儘管無法全員參與祭祀，但林市長仍虔誠祈求好兄弟、老大公保佑大家平安健康、基隆市政順利。

在道長唸誦經文聲中，基隆市府在中庭舉行中元聯合普渡祈福祭典，各單位精心準備豐盛祭品，不同於往年普渡時市府全員參與的熱鬧氣氛，今年市府綜合發展處特別在會場旁進行管制，只由林市長率領局處長代表參加。

▲基隆配合防疫指引 林右昌主持市府中元普渡祭典。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌主祭，其他人不持香，只用雙手敬拜。

林右昌在主持祭祀祈福儀式後指出，市府今年的中元普渡，就是配合防疫指引的普渡示範，有別於往年會由市府所有員工一起參與祭拜，今年只由他率領局處長參加，並且只由他主祭，其他人不持香，只用雙手敬拜。

林右昌強調，疫情期間為了兼顧防疫以及宗教習俗，儘管祭祀規模縮小，但大家的心意不變，誠心祈求老大公、好兄弟，保佑大家平安健康、基隆市政順利。

▲基隆配合防疫指引 林右昌主持市府中元普渡祭典。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆配合防疫指引 林右昌主持市府中元普渡祭典。（圖／記者郭世賢翻攝）

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