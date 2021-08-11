　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女清潔員在101購物中心工作　與櫃姐職場接觸6天後確診

▲0723基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心11日公布國內新增本土個12案例，確診死亡個案新增2例；其中基隆市新增2例，累計共319人染疫。2例確診個案中，其中（案15919）50多歲女性，台北市清潔維護公司清潔人員，被派到台北市101購物中心，新北市確診指標個案職場接觸確診；另1名（案15920）70多歲男退休長者，家人規劃安排入住照護機構，入住前採檢確診。

林右昌指出，今日CDC公布基隆2例確診個案，為（案15919）50多歲女性，台北市清潔維護公司清潔人員。7/31日被派到台北市101購物中心；8/3日至8/4日被派至台北市中山區值福路某大樓社區。她為新北市確診指標個案15847（台北市101購物中心櫃姐）接觸者，7/28日曾與案15847接觸。案15847於8/3日確診，她於8/4日被匡列為職場接觸者進行居隔，因8/9日安排解除隔離前採檢確診。自己獨自居住，目前暫未匡列本市密切接觸者；工作地點與職場已轉由台北市進行疫調。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，（案15920）70多歲男性，退休長者，他因行動不便，長期待在家中，7/4日最後一次出門打疫苗。因家人規劃安排入住照護機構，8/10日上午家人陪同至醫院進行入住前採檢，當日下午採檢報告陽性確診，目前他無症狀，已收治於長庚醫院。目前已匡列密切接觸者共4人(家人），均已進行PCR採檢，等待結果中。感染來源持續疫調中。

▲0811基隆市公布2例確診個案。（圖／基隆市政府提供）

▲▼8月11日基隆市公布2例確診個案。（圖／基隆市政府提供）

▲0811基隆市公布2例確診個案。（圖／基隆市政府提供）

美麗最大的祕密

【更多新聞】

13年前基隆海域斷指無名屍　協尋達人許耀彬重啟調查助返家

ATM驚現「被裝側錄器」！外籍盜領兵團攻台　密碼外流恐遭盜刷

外籍女看護跨國網戀陷騙局　警及時阻匯保住27萬血汗錢

「熱帶鬚鯨」首現蹤基隆海域！海科館證實：稀有海洋生物再添1筆

核二廠主蒸氣機跳機！控制室38年沒錄影　立委轟：移椅子肇禍離譜

►英國頂級「潘海利根香水」才99元！

ET快訊
許藍方自拍「半裸出浴+蕾絲酥胸」照！　傳給人夫挑情
11年首次！台東火燒熱氣球　民航局下令活動暫停
九把刀岳母打疫苗猝逝恐是「3可怕殺手」　醫：20%人不知自己
快訊／豪雨續轟「國家警報」響了！大雷雨狂轟這1縣市
認了與許藍方「上摩鐵至少3次」！醫師人夫：有刷卡紀錄和發票
北市確診者跑去台南！　大量足跡公布
打完莫德納「瘋狂掉髮」！　正妹1月後幾乎全禿
庫存拉警報！　1圖看懂莫德納、AZ剩餘量
醫美正宮超仙美照曝！怒斥許藍方說謊　喊話偷腥夫：不斷就離婚

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

九把刀岳母打完AZ走了！ 陳時中「回1句話」網炸鍋：答非所問

「麟洋配」悠遊卡美學被酸爆　他一張圖殘酷對比：認真上班的差別

台灣落花生年產值20億！　專家花10年改良「保鮮期增8個月」

罹癌「無止盡燒錢」！40歲絕症男選擇「做想做的事」...感動2萬人

11年來首次！台東火燒熱氣球成「飛安事件」　民航局令活動暫停

疫情下生活苦悶？一日三餐來點「儀式感」轉換心情

基隆70多歲翁「1個多月沒出門竟確診」！急匡列4家人採檢

九把刀岳母打疫苗猝逝！恐是「3可怕殺手」　醫：20%人不知自己罹病

快訊／豪雨續轟「國家警報」響了！大雷雨狂轟這1縣市

再等兩天！3.3萬名一線醫護混打莫德納　最快週五開打

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

開冰箱拿水壺直接灌踩到媽地雷 「靈魂怒吼」女兒嚇爆秒吐出重喝

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

王齊麟連線理想混蛋：比拿金牌還激動！　飆唱情歌好好聽「羽球是我的副業ＸＤ」

呆萌虎斑轉頭見拖把嚇到彈起來　下秒狂出貓拳報復：這什麼啦！

惡劣！業者偷埋廢棄物暴利5.7億 夜間作業「免費供毒」給員工提神

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

九把刀岳母打完AZ走了！ 陳時中「回1句話」網炸鍋：答非所問

「麟洋配」悠遊卡美學被酸爆　他一張圖殘酷對比：認真上班的差別

台灣落花生年產值20億！　專家花10年改良「保鮮期增8個月」

罹癌「無止盡燒錢」！40歲絕症男選擇「做想做的事」...感動2萬人

11年來首次！台東火燒熱氣球成「飛安事件」　民航局令活動暫停

疫情下生活苦悶？一日三餐來點「儀式感」轉換心情

基隆70多歲翁「1個多月沒出門竟確診」！急匡列4家人採檢

九把刀岳母打疫苗猝逝！恐是「3可怕殺手」　醫：20%人不知自己罹病

快訊／豪雨續轟「國家警報」響了！大雷雨狂轟這1縣市

再等兩天！3.3萬名一線醫護混打莫德納　最快週五開打

新加坡上半年GDP達7.7%優於預期　上修全年預估至6-7%

快訊／高雄情侶大吵！她不滿小9歲男友嫌棄過去　竟「持筷子自殘」

九把刀岳母打完AZ走了！ 陳時中「回1句話」網炸鍋：答非所問

「麟洋配」悠遊卡美學被酸爆　他一張圖殘酷對比：認真上班的差別

台灣落花生年產值20億！　專家花10年改良「保鮮期增8個月」

罹癌「無止盡燒錢」！40歲絕症男選擇「做想做的事」...感動2萬人

小王是警察！綠帽夫破門喊不准動拍下裸照　索賠30萬簽離婚協議

76.8％自認是台灣人？柯文哲：應該高達97％　「台」成最大公約數

正宮再打臉許藍方！自拍「半裸出浴+蕾絲酥胸」挑情　傳人夫被抓包

建國高架橋突被2警察攔下臨檢　仔細一看竟是「天團成員」！

滿月女娃偷放屁「好蘇湖」把拔抓包竊笑轉頭秒裝睡　

生活熱門新聞

快訊／許藍方向正宮道歉了！4點最新聲明回應

109萬人免費領五倍券　戶頭直接收到1000元

許藍方「5點聲明」劇情大逆轉！網友愣住

許藍方帥醫學長照片曝　網起底身分

快訊／鄭明典貼1圖：又來了！南部朋友請小心

框酒店妹「帶去學校上課」　台獨機關槍復出

「醫界胸器」私照曝！　細肩帶露出超兇長輩

為什麼奧運不辦棒球　網揭致命原因：很浪費錢

快訊／今日新增12本土、另增2死

新生兒竟有橢圓尾巴！　台大醫曝他7年後現況

午後雷雨更猛　颱風奧麥斯恐生成

今增12例本土「分佈3縣市」　新北6例最多！

恐又有颱風生成！模擬路徑曝　午後防強對流

鄉民點名「台灣第一美女」是她：無法被超越

更多熱門

相關新聞

即／接觸101染疫櫃姐…基隆清潔員確診！足跡曝光

即／接觸101染疫櫃姐…基隆清潔員確診！足跡曝光

國內今（11日）新增12例本土個案，其中基隆市增2例（案15919、案15920）。稍早市府召開記者會說明，其中案15919因與新北指標個案（案15847，台北101櫃姐）接觸過而染疫，其足跡包含搭乘國光客運1815路線、首都客運9026線，以及捷運板南線、文湖線，另去過市場。

關鍵字：

基隆林右昌新冠疫情疫情社區感染台灣防疫二級警戒

讀者迴響

熱門新聞

莉婭結婚119天認「當天就簽離婚協議書」！

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

九把刀岳母打完疫苗4天過世　忍痛解剖

快訊／許藍方向正宮道歉了！4點最新聲明回應

快訊／勞工補貼1萬元再擴大！　「多2類人」並延長申請時間

快訊／趙正平6年婚掰掰了　《大熱門》錄影直播驚爆「離婚了！」　

109萬人免費領五倍券　戶頭直接收到1000元

快訊／醫師夫妻發聲打臉許藍方！

女大生控：韓國瑜兒盜帳號　報案告侵佔

許藍方「5點聲明」劇情大逆轉！網友愣住

24歲兒臥病求死　他咬牙「一刀了結愛子」

吳亦凡性侵「扯出女星全裸墜樓命案」！

大馬女歌手染新冠不到兩周病逝　享年36歲

許藍方「醫師人夫真面目被挖出」！網：長得像秦偉

獨／吳宗憲火大開戰許藍方情夫：肉搜他

更多

最夯影音

更多
《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸
最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

開冰箱拿水壺直接灌踩到媽地雷 「靈魂怒吼」女兒嚇爆秒吐出重喝

開冰箱拿水壺直接灌踩到媽地雷 「靈魂怒吼」女兒嚇爆秒吐出重喝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面