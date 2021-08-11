女清潔員在101購物中心工作　與櫃姐職場接觸6天後確診

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心11日公布國內新增本土個12案例，確診死亡個案新增2例；其中基隆市新增2例，累計共319人染疫。2例確診個案中，其中（案15919）50多歲女性，台北市清潔維護公司清潔人員，被派到台北市101購物中心，新北市確診指標個案職場接觸確診；另1名（案15920）70多歲男退休長者，家人規劃安排入住照護機構，入住前採檢確診。

林右昌指出，今日CDC公布基隆2例確診個案，為（案15919）50多歲女性，台北市清潔維護公司清潔人員。7/31日被派到台北市101購物中心；8/3日至8/4日被派至台北市中山區值福路某大樓社區。她為新北市確診指標個案15847（台北市101購物中心櫃姐）接觸者，7/28日曾與案15847接觸。案15847於8/3日確診，她於8/4日被匡列為職場接觸者進行居隔，因8/9日安排解除隔離前採檢確診。自己獨自居住，目前暫未匡列本市密切接觸者；工作地點與職場已轉由台北市進行疫調。

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另外，（案15920）70多歲男性，退休長者，他因行動不便，長期待在家中，7/4日最後一次出門打疫苗。因家人規劃安排入住照護機構，8/10日上午家人陪同至醫院進行入住前採檢，當日下午採檢報告陽性確診，目前他無症狀，已收治於長庚醫院。目前已匡列密切接觸者共4人(家人），均已進行PCR採檢，等待結果中。感染來源持續疫調中。

▲▼8月11日基隆市公布2例確診個案。（圖／基隆市政府提供）

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