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13年前基隆海域斷指無名屍　協尋達人許耀彬重啟調查助返家

▲13年前基隆海域斷指無名屍 協尋達人許耀彬重啟調查比對助返家。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲13年前基隆海域斷指無名屍，協尋達人許耀彬重啟調查比對助返家。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆港東8號碼頭海域2008年間發現的浮屍案，屍體因無證件及可識別之物，調閱監視器及指紋比對均無所獲，由基隆市政府以「編號A069無名男」葬於基隆市南榮公墓長達13年之久。近日經基隆警第一分局第三組組長許耀彬分析該無案特徵「右手中指斷指」，順利讓失蹤長達13年周姓老翁落葉歸根。

依A069無名屍「右手中指斷指」特徵，許耀彬表示，經擴大清查全國失蹤人口的特徵，2021年4月間比對出1名戶籍設在基隆市暖暖區戶政事務所，而實際居住在新北市三重區的18年次周姓失蹤老翁吻合。

▲13年前基隆海域斷指無名屍 協尋達人許耀彬重啟調查比對助返家。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲依A069無名屍「右手中指斷指」特徵，組長許耀彬表示，經擴大清查全國失蹤人口的特徵。

案經採集家屬檢體送法務部法醫研究所比對DNA，確認該無名屍就是失蹤長達13年的周姓老翁，2021年8月10日基隆地檢署檢察官相驗確認身分開具證明書，順利為「編號A069無名男」正名。

許耀彬辦理本案時，得知家屬家境貧困，無力負擔周姓老翁遷葬費用，再經轉介「中華民國善願愛心協會」協助免費殮葬，該協會將擇日與家屬至基隆市南榮公墓無主墓區起掘、火化及晉塔安奉，讓周老先生落葉歸根。

家屬獲得協助後，十分感動，再三向許組長致謝，除了感謝讓離家13年的父親有名有姓，不再是無主孤魂，也能順利遷葬晉塔，彌補心中最大的遺憾。

▲13年前基隆海域斷指無名屍 協尋達人許耀彬重啟調查比對助返家。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲13年前基隆海域斷指無名屍 協尋達人許耀彬重啟調查比對助返家。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲13年前基隆海域斷指無名屍 協尋達人許耀彬重啟調查比對助返家。（圖／記者郭世賢翻攝）

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