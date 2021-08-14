台南水上運動有條件開放　黃偉哲：選擇安全水域落實防疫

▲台南市觀旅局長郭貞慧指出，除國家公園、國家風景區、商港、漁港以外的水域，從8月10日開始有條件開放水上活動，黃偉哲市長籲請民眾選擇安全水域落實防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲14日率觀旅局長郭貞慧，向市民說明開放水上運動的防疫規範，市長黃偉哲表示，水上活動請大家選擇有專責業者的安全水域，兼顧防疫與安全，更千萬要做好戴口罩、勤洗手、保持社交距離等防疫措施，希望大家持續努力做好防疫，才能安心過好解封的生活。





觀旅局長郭貞慧指出，除國家公園、國家風景區、商港、漁港以外的水域，從8月10日開始有條件開放水上活動，包括：若全程佩戴口罩，得開放操作騎乘器具的水域遊憩活動，如獨木舟、水上腳踏船、立式划槳；若活動前後佩戴口罩，得開放水肺潛水、衝浪；另除游泳池外，禁止游泳，且水域禁止群聚，須保持社交距離。





郭貞慧進一步表示，觀旅局規劃一系列水域遊憩體驗活動，從8月21日至11月14日止，分別在葫蘆埤自然公園、黃金海岸、德元埤荷蘭村、天鵝湖公園、虎頭埤風景區等水域，推出立式划槳、風箏衝浪、家庭式龍舟板、獨木舟等活動，歡迎大家來體驗運動及紓解身心。





觀旅局強調，水域的使用須先經水域管理機關同意，另不遵循相關防疫規定者，經舉證後將移送市府衛生局依傳染病防治法處新台幣3000元以上15000元以下罰鍰。

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