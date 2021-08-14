東奧舉重精靈方莞靈光榮返鄉　黃偉哲熱情接見並期勉再創佳績

▲「舉重精靈」方莞靈及方媽媽8月13日拜會台南市長黃偉哲，對於市府協助修繕住處並給予生活協助，表示非常的感動及感謝，黃偉哲期勉再創佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

舉出2020東奧第4名佳績的「舉重精靈」方莞靈及方媽媽8月13日拜會台南市長黃偉哲，對於市府協助修繕住處並給予生活協助，表示非常的感動及感謝，特別回贈鄒族的阿里山高山茶給黃偉哲市長，同為台南選手的陳柏任不克出席，仍請教練林玥礽代為回贈東山咖啡以表達感謝。

台南市長黃偉哲表示，方莞靈、陳柏任代表著台灣、台南在奧運會上發光發熱，承載了全國人的期望，市府會盡全力協助選手的需求，如有考量不周的部分，也請團隊不吝反映給市府來改善，讓台南好手減輕家庭生活壓力，除了日前協助整理方家住處，市府也盼持續給予更多方面的幫助，讓選手專注訓練無後顧之憂。

黃偉哲也指出，希望讓所有的選手都能建立制度，除了好好的培訓，持續在各級的運動賽事中為國爭光、為台南爭光，傳承也很重要，未來選手退休了也要安排轉任教練的機會，讓舉重強項在台南傳承，培育出更多優秀選手繼續發光發熱。

方莞靈感謝表示，奧運比賽已發揮當日最好的狀態，未來會再繼續加油努力，期盼2024巴黎奧運順利奪牌，為國爭光，並很感謝市府與志工協助修繕住處，也感謝全國民眾給予支持鼓勵，這皆成為未來繼續前進的動力。

教育局指出，舉重向來是台南的強項，此次代表我國出戰東京奧運的7位選手中，來自台南的選手就佔了2位，顯見台南在國內舉重的超強實力，而方莞靈及陳柏任都沒有讓大家失望，分別奪得第4名和第5名的佳績。

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