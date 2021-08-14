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繞七娘媽亭、鑽桌腳、跪地奉茶　台南安平開台天后宮做16歲學會感恩與責任

▲台南安平開台天后宮辦理「做16歲」成年禮活動，繞七娘媽亭、鑽桌腳及向雙親雙跪奉茶仍不能少，讓少年們留下美好的回憶，也學會感恩與責任。（圖／記者林悅翻攝，下同） 

 ▲台南安平開台天后宮辦理「做16歲」成年禮活動，繞七娘媽亭、鑽桌腳及向雙親雙跪奉茶仍不能少，讓少年們留下美好的回憶，也學會感恩與責任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

 記者林悅／台南報導

農曆七夕，台南安平開台天后宮14日依台南府城俗習辦理「做16歲」成年禮活動，因受疫情影響，雖縮小活動內容，但基本的繞七娘媽亭、鑽桌腳及向雙親雙跪奉茶仍不能少，讓少年們留下美好的回憶。

▲台南安平開台天后宮辦理「做16歲」成年禮活動，繞七娘媽亭、鑽桌腳及向雙親雙跪奉茶仍不能少，讓少年們留下美好的回憶，也學會感恩與責任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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往年安平開台天后宮辦理的「做16歲」活動內容相當豐富，去年受市府委託辦理後，增加「勇闖山海圳」的冒險、獨立、奮鬥的念，今年安平開台天后宮仍受市府委託辦理，但受疫情影響，活動內容縮小，但一樣吸引大批家長帶領16歲少年參與。

▲台南安平開台天后宮辦理「做16歲」成年禮活動，繞七娘媽亭、鑽桌腳及向雙親雙跪奉茶仍不能少，讓少年們留下美好的回憶，也學會感恩與責任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安平開台天后宮「做16歲」成年禮於14日上午8時登場，副市長戴謙代表市府前來，向在場學子祝福，期勉他們努力讀書並孝順父母，成為未來社會棟樑。另外市議員周麗津、林美燕、盧崑福等人也前往祝福。

▲台南安平開台天后宮辦理「做16歲」成年禮活動，繞七娘媽亭、鑽桌腳及向雙親雙跪奉茶仍不能少，讓少年們留下美好的回憶，也學會感恩與責任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

回顧歷史，17世紀東亞國際貿易的樞紐在於台南安平《王城碼頭》上岸交易，搬運工人需求量大，當時定於十六歲以下為 （童工）工資為成人價碼約一半以下、十六歲以上為『成人』但需〜『天上聖母』『觀音佛祖』『七娘媽』與『註生娘娘』等神明見證； 方可轉大人領取高額薪資。

▲台南安平開台天后宮辦理「做16歲」成年禮活動，繞七娘媽亭、鑽桌腳及向雙親雙跪奉茶仍不能少，讓少年們留下美好的回憶，也學會感恩與責任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

14日上午，台南上空一直下著雨，廟方將活動內容移至廟內辦理，除由廟方恭奉的「安平媽」見證學子的成年過程，也由工作人員引導學子戴著狀元帽繞七娘媽亭、鑽桌腳，代表長大成年、展翅高飛，而向雙親雙腳跪著奉茶，具有孝道感恩的心；有部分雙親無法蒞臨，也由阿嬤替代，更有位因雙親忙於工作無法到來，由兄長代表。

▲台南安平開台天后宮辦理「做16歲」成年禮活動，繞七娘媽亭、鑽桌腳及向雙親雙跪奉茶仍不能少，讓少年們留下美好的回憶，也學會感恩與責任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

每年奉茶過程中，都會出現感人畫面，今年也不例外，當學子向雙親說出「我愛您、我會永遠孝順您」，雙方並擁抱在一起時，也有感動淚流滿面的情況出現。

▲台南安平開台天后宮辦理「做16歲」成年禮活動，繞七娘媽亭、鑽桌腳及向雙親雙跪奉茶仍不能少，讓少年們留下美好的回憶，也學會感恩與責任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年參與做16歲活動的少年們，可獲得贈品有安平媽的茶杯、御首平安符、木材印章等。安平開台天后宮總幹事林國明說，因疫情影響，所獲贈的御首平安符等禮物無法當場過爐，歡迎家長與學生活動結束後，再找時間回來過爐。

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