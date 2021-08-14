七夕情人節南市再+0　黃偉哲籲情人們過節也要注意防疫

▲台南市長黃偉哲指出，七夕情人節，過節也要做好防疫工作，過情人節也要保護自己跟自己心愛的人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，台南無新增病例，14日七夕情人節，祝大家情人節快樂，但要過節也要做好防疫，過情人節也要保護自己跟自己心愛的人；而先前有外縣市的確診案例來台南，被匡列的接觸者隔離期限還沒有到，但市府有幫他們先做篩檢，目前結果都是陰性，在隔離期限屆滿前衛生局會密切注意他們健康狀況。

衛生局局長許以霖也向市民報告，台南市自展開COVID-19疫苗接種作業至13日，台南市共接種673320劑次，疫苗劑次涵蓋率36％；其中65歲以上長者接種率71.8％；50歲以上57.6％；18歲以上42.1％。

同時COVID-19公費疫苗預約平台第5期自8月11日開始至8月17日止，在台南市23家醫院及16個接種站展開莫德納疫苗接種作業，包含仁德國小、市立圖書館新總館、佳里羽球館、東山大庄北極殿、南區衛生所、曾文農工、玉井青果市場、白河里活動中心、市議會、安定圖書館2樓、台江文化中心、西港後營老人文康中心及慶安里活動中心、善化文康育樂中心、新化國中、歸仁國中等地提供服務。而第6期也即將於8月16日上午10時起開放預約，8月23日至8月29日接種。

最後，黃偉哲市長也呼籲市民朋友，即使是疫苗完全接種率達50%至60%以上的國家，每日仍有千人至萬人以上確診，所以即使打了疫苗，外出時也要確實佩戴口罩、勤洗手、保持社交距離，這已經是顛撲不破的道理，所以他要拜託大家，不管如何千萬不要把口罩摘下來。

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