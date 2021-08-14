才宣布願幫民眾付1千...5倍券政策急轉　黃偉哲省9億大讚蘇貞昌

▲黃偉哲原有意要幫民眾負擔換取5倍券的1000元，如今中央政策轉彎，全民免費，相當感謝行政院的決定。（圖／記者周宸亘攝）



記者林悅、林冠吟／台南報導

行政院將推行5倍券以振興國內因受疫情影響而萎靡的經濟，原先規劃民眾仍須以1000元換購，不過13日晚間政策急轉，行政院宣布5倍券改為全民免費領取。台南市長黃偉哲原先指出願意幫人民負擔1000元，預計需花上最少8、9億元的預算，如今直接省下一筆，也讓黃偉哲大讚行政院的政策符合民眾需要，非常接地氣。

台南市長黃偉哲14日上午針對五倍券，民眾不用再繳1千塊就可直接領取，他認為「行政院非常非常的能夠接地氣，而且政策符合民眾的需要，非常感謝行政院團隊，尤其蘇貞昌院長洞燭先機，能夠在第一時間就能夠做這樣的一個宣布。」

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▲台南市長黃偉哲先前表態願意幫助市民繳納1000元，如今中央政策轉彎改免費，替台南市府省下一筆可觀費用。（圖／記者林悅翻攝）



黃偉哲市長也說，感謝總統跟蘇院長發行五倍券，能夠對於民眾基本的需求以及經濟的振興，都能夠得到很好的一個協助。

黃偉哲昨已初步估算，台南市民有187萬人，扣掉中央可以補助的80萬人，大概是100萬人左右，加上排富後，大概有8、90萬人，台南市政府代繳1000元，約8、9億元，但強調這只是初步的想法，尚得召集相關首長討論後才會定案。