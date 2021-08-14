　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她約砲被抓包坦承有此心結　加碼「揪玩換妻」老公驚呆

▲桃園市陳姓男子遭指控揚言公布與小女友性愛影片為由被提告。（示意圖／視覺中國）

▲高雄市一名已婚女子對於「性需求」過度，求診泌尿科女醫師。（示意圖／視覺中國）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名已婚女子喜歡人與人連結時的「溫度」，造成性需求過大，甚至自己還有超過20支的按摩棒，但是衷愛「人的溫度」的她，最後還是背著老公跟網友到汽車旅館約砲，老公發現後，雙方大吵一架，她跟老公解釋是自己的「大腦不受控制」，老公半信半疑，兩人求診泌尿科女醫師張美玉，張美玉強調：「性慾過強也是疾病的一個部分」，轉介她前往身心科就診。

知名泌尿科女醫師張美玉表示，近期有一名女病患前來求診表示自己有「性方面」的問題，已婚的女病患的說法讓張美玉醫師一開始以為是「夫妻性事不協調，甚至是無性」，不過接下來的敘述讓她也很意外，因為這名女患者說自己家裡有超過20支的按摩棒，但是還是滿足不了自己的性慾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲聊是非用圖，兩性，男女，做愛，性愛，床事。（圖／CFP）

▲高雄市一名已婚女子對於「性需求」，跟男網友約砲汽車旅館，被老公抓包。（圖／CFP）

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉 。（圖／記者吳奕靖攝）

這名女患者為了滿足性慾，甚至還跟網友到汽車旅館約砲，結果被老公抓了！她說自己喜歡跟真人做，因為「我就是喜歡人的溫度」，甚至還跟老公提出要一起去參加換妻俱樂部，這些離譜的行為雖然跟老公解釋是「自己的腦控制不住，一直要我去做，不是我的心背叛他」，雖然獲得諒解，但也希望她來看醫師。

張美玉醫師認為：「這是典型的性慾過度強烈，往往同時合併有憂鬱症或創傷症候群，也有人稱為性成癮，這是屬於身心科的領域」，所以張美玉醫師也向這名女病患提出是否有跟身心科醫師討論過這個問題？女病患向醫師回答說：「沒有。我不認為這是精神出問題，我也不太愛吃精神科醫師開立的抗憂鬱劑，這讓我變得很難高潮。」

張美玉強調這名女患者似乎低估了自己的身心問題，性慾過強也是生病的一部分，請大家不要用「道德框架」來看待她的夫妻關係以及婚姻忠誠的問題，目前已經將她轉介身心科醫師的診療、進一步治療性成癮問題、憂鬱、創傷症候群以及藥物服用順從性，避免家庭關係、婚姻關係甚至個人性健康受到影響。

►掃地機器人6000元有找！再也不被家事困住

ET快訊
最登對老少配！李英愛70歲老公「身價522億」
點名福原愛被「傳回日本」　夢多背景「掛台灣國旗」拍片道歉！
野馬哥FB被洗版！孝女親人斥：你最好每天燒香
診所櫃檯月薪僅24K！她傻眼：太少了吧　釣出老鳥曝行情
許藍方不倫風波後首度上片！竟是開箱神秘「AV游泳池」
他打完疫苗拿刀「切掉左邊睪丸」！護理師一聽原因傻眼
《聲林之王3》驚見金曲獎歌手參賽　一旁選手：怎麼比啊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

豪大雨+長浪掏沙！墾丁白沙灣枯枝充斥　面積縮3成

韓國廢棄博物館變身美學教育館　打造寓教於樂的戶外桃花源

許藍方不倫風波後首度上片！竟是開箱神秘「AV游泳池」

羅嘉翎曝「想開咖啡廳」！七夕驚喜現身　江聰淵喜喊：歡迎來宜蘭

KTV唱歌走錯包廂　還吃水餃！她默默逃跑「被問1句話」尷尬了

5倍券改免費領！王惠美感謝中央　不滿意但可接受

她約砲被抓包坦承有此心結　加碼「揪玩換妻」老公驚呆

AZ第2劑「間隔12週↑」不用擔心！前台大醫提證據：後續抗體生成更好

柚香券又要來了！農委會推「買500送100」　陳吉仲：電商平台也有

出國玩才發現「台灣超商很神」　PTT一面倒推「這項服務」

聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷

熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

陳小春組隊飄「山雞魂」：人湊齊再做大　揪謝天華.林曉峰組「古惑仔男團」？XD

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

Google搜男友名字驚覺頭冒綠光 見全家福照秒崩潰：寶寶超像他

車停檳榔攤前被嗆「不買別停這」　3惡煞火大砸店...西施淡定站一旁

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

醉男擋路上被按喇叭竟「惱怒飆罵」　跳上轎車引擎蓋...踹爆擋風玻璃！

行人走斑馬線「差點被大車撞」！　騎士按喇叭提醒...及時救回一命

豪大雨+長浪掏沙！墾丁白沙灣枯枝充斥　面積縮3成

韓國廢棄博物館變身美學教育館　打造寓教於樂的戶外桃花源

許藍方不倫風波後首度上片！竟是開箱神秘「AV游泳池」

羅嘉翎曝「想開咖啡廳」！七夕驚喜現身　江聰淵喜喊：歡迎來宜蘭

KTV唱歌走錯包廂　還吃水餃！她默默逃跑「被問1句話」尷尬了

5倍券改免費領！王惠美感謝中央　不滿意但可接受

她約砲被抓包坦承有此心結　加碼「揪玩換妻」老公驚呆

AZ第2劑「間隔12週↑」不用擔心！前台大醫提證據：後續抗體生成更好

柚香券又要來了！農委會推「買500送100」　陳吉仲：電商平台也有

出國玩才發現「台灣超商很神」　PTT一面倒推「這項服務」

藍貓治黴菌戴防舔頭套　「蹲貓砂盆」怒瞪她：不帥了！

快訊／漢翔傳意外！改裝F-16V戰機「聯胺外洩」　8工人緊急送醫

花5個月找4對情侶⋯《換乘戀愛》有人複合？　製作人給出曖昧答案

走夜路尖叫！　麵店櫥窗「毛毛活招牌」發呆直盯他原地嚇瘋

5倍券直接領　張麗善砲轟中央：悖離民意太遠

《聲林之王３》台北海選　工地哥、金曲歌手來參賽

柯P嗆陳其邁「太出頭」　高市府回酸：市長忙勘災沒空搭熱氣球

豪大雨+長浪掏沙！墾丁白沙灣枯枝充斥　面積縮3成

魏如萱將出席金曲！　奧運關帳號後首露面…台視：回歸藝術本質

台股當沖量大就像啤酒的泡沫　老謝示警：地雷股效應就在此時

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

8顆月餅1180被質疑賣太貴　館長霸氣宣布： 一盒退200

童仲彥舊愛「邱主任」懷孕了？　孩子的爹是中部直播天王

紅衣小孩詭現路中　駕駛嚇壞尖叫

快訊／第6輪打高端對象出爐！

打AZ要觀察1個月！一表秒懂「5大副作用時間點」

月給人妻22萬仍不夠　醫生崩潰

七夕8禁忌曝光　一個破洞就慘了　

雨炸信義區！當地人傻眼「台北暴雨快沉了」

文藻系花爆COS女僕不雅片外流

外送員等紅燈搭起連結！網見愛之橋感動

7年級生「沒紓困、沒疫苗」對蔡英文失望！他：都跑到這黨

確診者來消費　知名甜點店停業24小時

館長抖內3萬元　1句祝福卻讓貝莉莓狂罵

午後3區防大雨　熱低最新路徑曝

更多熱門

相關新聞

8男4女悶壞想止癢！同桌連結多人混戰

8男4女悶壞想止癢！同桌連結多人混戰

雖然已經降級，但是高雄還是禁止群聚打麻將，不過不知道是不是農曆七月的關係，一群賭鬼上身！就在楠梓區一間民宅當中，員警查獲12人，雖然一度關燈想要製造沒有人的假象，不過員警透過埋伏，突破他們的伎倆。

為捐薪槓上陳其邁！邱于軒捐待用餐：4千份已上路

為捐薪槓上陳其邁！邱于軒捐待用餐：4千份已上路

即／高雄民宅傳爆炸聲！延長線泡水惹禍

即／高雄民宅傳爆炸聲！延長線泡水惹禍

小黃闖紅燈吃罰單　怒提訴訟靠這關鍵守住2700元

小黃闖紅燈吃罰單　怒提訴訟靠這關鍵守住2700元

高雄85日租房又有事　辣妹躺我床第二集換人演

高雄85日租房又有事　辣妹躺我床第二集換人演

關鍵字：

高雄性需求性成癮汽車旅館約砲按摩棒

讀者迴響

熱門新聞

8顆月餅1180被質疑賣太貴　館長霸氣宣布： 一盒退200

快訊／政策轉彎！5倍券可全民免費領取

新冠死神來敲門！一家8口「同天病歿」

童仲彥舊愛「邱主任」懷孕了？　孩子的爹是中部直播天王

紅衣小孩詭現路中　駕駛嚇壞尖叫

八點檔男星陷嚴重憂鬱…錄完影住院

淹水鱷魚衝陽台玩　喊名S型速游

他帳戶被當人頭很火　女反譏：你敢開嗎！

快訊／「野馬車主」栽了　跑車撞到整台報銷

《小學堂》小西瓜近況曝光！

等不到巴黎奧運　女選手家中猝死

快訊／蝦皮支付再見了！　金管會宣布廢止執照許可

女星買1200威力彩「中獎了」！

富豪「省錢10招」曝　不喝星巴克、只刷1張卡

七夕激情連結！「最危險3姿勢」醫警告：趴一聲GG骨折了

更多

最夯影音

更多
聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷

聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷
熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

陳小春組隊飄「山雞魂」：人湊齊再做大　揪謝天華.林曉峰組「古惑仔男團」？XD

陳小春組隊飄「山雞魂」：人湊齊再做大　揪謝天華.林曉峰組「古惑仔男團」？XD

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面