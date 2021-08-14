她約砲被抓包坦承有此心結　加碼「揪玩換妻」老公驚呆

▲高雄市一名已婚女子對於「性需求」過度，求診泌尿科女醫師。（示意圖／視覺中國）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名已婚女子喜歡人與人連結時的「溫度」，造成性需求過大，甚至自己還有超過20支的按摩棒，但是衷愛「人的溫度」的她，最後還是背著老公跟網友到汽車旅館約砲，老公發現後，雙方大吵一架，她跟老公解釋是自己的「大腦不受控制」，老公半信半疑，兩人求診泌尿科女醫師張美玉，張美玉強調：「性慾過強也是疾病的一個部分」，轉介她前往身心科就診。

知名泌尿科女醫師張美玉表示，近期有一名女病患前來求診表示自己有「性方面」的問題，已婚的女病患的說法讓張美玉醫師一開始以為是「夫妻性事不協調，甚至是無性」，不過接下來的敘述讓她也很意外，因為這名女患者說自己家裡有超過20支的按摩棒，但是還是滿足不了自己的性慾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄市一名已婚女子對於「性需求」，跟男網友約砲汽車旅館，被老公抓包。（圖／CFP）

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉 。（圖／記者吳奕靖攝）

這名女患者為了滿足性慾，甚至還跟網友到汽車旅館約砲，結果被老公抓了！她說自己喜歡跟真人做，因為「我就是喜歡人的溫度」，甚至還跟老公提出要一起去參加換妻俱樂部，這些離譜的行為雖然跟老公解釋是「自己的腦控制不住，一直要我去做，不是我的心背叛他」，雖然獲得諒解，但也希望她來看醫師。

張美玉醫師認為：「這是典型的性慾過度強烈，往往同時合併有憂鬱症或創傷症候群，也有人稱為性成癮，這是屬於身心科的領域」，所以張美玉醫師也向這名女病患提出是否有跟身心科醫師討論過這個問題？女病患向醫師回答說：「沒有。我不認為這是精神出問題，我也不太愛吃精神科醫師開立的抗憂鬱劑，這讓我變得很難高潮。」

張美玉強調這名女患者似乎低估了自己的身心問題，性慾過強也是生病的一部分，請大家不要用「道德框架」來看待她的夫妻關係以及婚姻忠誠的問題，目前已經將她轉介身心科醫師的診療、進一步治療性成癮問題、憂鬱、創傷症候群以及藥物服用順從性，避免家庭關係、婚姻關係甚至個人性健康受到影響。