王浩宇嗆時力「高雄三民區選議員」　目標拉下他！當事人：算計太多

▲前桃園市議員王浩宇表明要對戰時代力量高雄市議員林于凱（左） 。（合成圖／翻攝臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

桃園市被罷免議員王浩宇有下一步了嗎？他在臉書表示：時代力量很鬧，如果心血來潮將會到高雄投入三民區議員選舉，就是要拉下林于凱，對此高雄市議員林于凱回嗆「算計太多了」。

前桃園市議員王浩宇在臉書突然發文表示：「時代力量真的很鬧。如果我心血來潮投入高雄市三民區議員選舉，目標就是拉下時代力量林于凱，讓你一席都沒有」。文章一出，讓底下的網友有支持聲浪，但也有人反酸：「你來，高雄人讓你選上三民區議員，就等於是讓另一個韓導當選而已。真的不要看高雄人沒有」。

▲前桃園市議員王浩宇在臉書發文 。（圖／翻攝臉書）

而時代力量高雄市議員林于凱也立刻發文回擊表示算計太多，林于凱說：「對王同學的宣言，我100%歡迎王同學來三民區選，不過對於帶著政治盤算而來，為了不要讓另一個人當選而來，我覺得，真的小看高雄市民了」。林于凱強調政治人物有很多種，自己真的很不愛政治口水。人生態度就是：在每個位置，做好自己的本份；我也不過就是一個愛故鄉的小孩，對於公共事務有熱忱，剛好市民給了我這個機會，讓我能為自己家鄉服務。所以你要不要拉下我，我真的不是很在意。

林于凱最後藉機告訴高雄市民：「真的很感謝市民給我這樣的機會，也常跟團隊夥伴說，我們是要解決問題、不只是提出問題，這四年就好好做，盡力做，結果不用太在意」。

▲ 時代力量高雄市議員林于凱。（資料圖／記者李毓康攝）

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