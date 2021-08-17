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台南疫情51天+0　高雄市確診個案台南疫調足跡曝光！

▲台南市副市長謝卿惠指出，高雄確診個案15946，在台南相關涉足場所均已完成清消，匡列6人採驗全是陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市副市長謝卿惠指出，高雄確診個案15946，在台南相關涉足場所均已完成清消，匡列6人採驗全是陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市副市長謝卿惠指出，台南市疫情連51天+0，高雄確診個案15946，於7月27日下午曾至高速公路仁德休息站北站遠通電收仁德北門市，休息站7-11智FUN機、車凰企業社，在台南相關涉足場所均已完成清消，匡列6人全是陰性。

衛生局長許以霖指出，高雄確診個案15946於7月27日下午2時38至52分曾至高速公路仁德休息站北站遠通電收仁德北門市，以及使用休息站的7-11智FUN機；於下午3時7分至5時15分前往車凰企業社，相關涉足場所均已完成清消。

▲台南市副市長謝卿惠指出，高雄確診個案15946，在台南相關涉足場所均已完成清消，匡列6人採驗全是陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案15946曾與案15804於高雄聚餐，因案15804確診，案15946於8月1日開始進行居家隔離，當日採檢陰性；然居家隔離期滿前，至醫院採檢後，於8月12日確診。本案於台南市總計匡列6人自我健康監測，採檢結果皆為陰性。

▲台南市副市長謝卿惠指出，高雄確診個案15946，在台南相關涉足場所均已完成清消，匡列6人採驗全是陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許以霖說，台南市自展開COVID-19疫苗接種作業至16日，台南市共接種688533劑次，疫苗劑次涵蓋率36.8％；其中65歲以上長者接種率72.6％；50歲以上59.3％；18歲以上接種率43％。

▲台南市副市長謝卿惠指出，高雄確診個案15946，在台南相關涉足場所均已完成清消，匡列6人採驗全是陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市副市長謝卿惠指出，高雄確診個案15946，在台南相關涉足場所均已完成清消，匡列6人採驗全是陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市副市長謝卿惠指出，在Delta變異株的部分有很多都是國外，尤其是在邊防的部分，一定要做好一些維護跟管理。所以也拜託市民朋友，如果有國外返國的一定要在防疫旅館住滿14天，才可以離開防疫旅館再去從事其他的工作。當然在14天外的7天，還是要從事自主管理的部分，還是要非常謹慎來做好這些防疫的工作。

▲台南市副市長謝卿惠指出，高雄確診個案15946，在台南相關涉足場所均已完成清消，匡列6人採驗全是陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市副市長謝卿惠指出，高雄確診個案15946，在台南相關涉足場所均已完成清消，匡列6人採驗全是陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝卿惠說，8月18日高端疫苗預約的部分已經要到期，所以還有一點時間請大家趕快上網去登記，施打的時間會在8月23日開始。這次高端的疫苗全國總數大概是60到80萬，在疫苗的撥補上來講算是非常的充裕，所以大家在預約之後很快可以接種到高端疫苗。

▲台南市副市長謝卿惠指出，高雄確診個案15946，在台南相關涉足場所均已完成清消，匡列6人採驗全是陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局長許以霖指出，台南市近來有２例疑似接種疫苗後不良反應個案，１位是60歲的女性，於8月12日接種莫德納的第一劑，沒有慢性病史，8月15日就突然地失去生命跡象，後來急救無效；那另外一位是48歲男性，他本身有心臟病史，於7月15日接種第二劑莫德納疫苗，在7月31日也是突然就倒臥在家，那到院急救後還是無效，那因為家屬是要求保險的證明書來電，才知有發生這個事情，所以目前有產生2例，一個是48歲、一個是60歲，因為莫德納疫苗施打後不幸過世的這個案例，已報中央調查釐清。

▲台南市副市長謝卿惠指出，高雄確診個案15946，在台南相關涉足場所均已完成清消，匡列6人採驗全是陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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