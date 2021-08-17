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社會 社會焦點 保障人權

高雄男收傳票衝郵局領18萬4千元　天菜級女警不阻詐反勸：快給錢

▲高雄市鼓山分局內惟派出所 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市鼓山分局內惟派出所被通知前往郵局阻詐，結果到場發現「是真的」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名男子到郵局表示要領款18萬元，同時還拿出了台中地檢署的傳喚通知給郵局人員看，郵局人員一看到地檢署就本能反應是「詐騙」，立刻通知員警到場，這才發現這次「係真ㄟ」，而且不繳會被關。

52歲許姓男子拿著存摺前往郵局要領現金，郵局人員多問了一下領款的用途，他才回答自己收到一封「台中地檢署的一封傳喚通知書」，要求繳出18萬4千元。由於金額不小，又有「地檢署」等關鍵詞，郵局人員覺得許先生可能遇上詐騙集團，趕緊打電話通知派出所到場了解。

▲高雄市許姓男子被郵人員誤認遭到詐騙，驚動警察，才發現是真的 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市許姓男子被郵人員誤認遭到詐騙，驚動正妹女警，才發現是真的 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

兩名員警到場後，許男已被郵局人員說服，認為自己應該是遇上詐騙，因為收到傳喚通知書，看了上頭的金額就直覺應該要領錢。不過，員警又把傳喚通知書看了一次，當場就說「許先生，這次不是詐騙！是真的」，郵局行員的臉瞬間變了，當場張大眼不敢相信。

原來，許男在台中酒駕被抓，涉犯公共危險罪被判刑，所以台中地檢署寄發傳喚通知書，因為許姓男子被判了6個月的徒刑，依照易科罰金一天一千元來計算，總共是18萬4千元。為此，員警也打電話到台中地檢署確認，逐一比對承辦股別、文號以及金額都沒錯，許姓男子這才一臉苦笑領錢，承擔應有的刑責。

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高雄鼓山內惟詐騙郵局台中地檢署傳喚通知書傳票

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