獨／一個意外讓她G變J！辣媽親曝「愛馬仕奶」　直喊：太大了

▲現在已經是2寶媽的許雅淳笑稱自己有「愛馬仕奶」 。（圖／許雅淳提供）

記者吳奕靖／高雄報導

隆乳會影響哺乳功能嗎？高雄一名28歲的許姓OL，2年生完第一胎之後，發現胸部變形，花了37萬做了一對自己都滿意到如同名牌高檔般的「愛馬仕奶」，結果沒想到就在隆乳手術完後2個月發現自己又懷孕了，最近生完小孩之後，G奶漲到了J奶，連她自己都喊太大了！周遭女性朋友也特別關心會不會哺乳功能，她出面給了答案。

「超大的！你有沒有看過J」用手比著大小，簡直都超過自己的頭部大小，28歲曾經是OL的許雅淳用一般人難以想像的浮誇手勢形容自己現在漲奶的情況，戴著口罩雖然看不到完整的表情，但言談之中可是「真實經歷」，她說：「我用之前用的魔滴隆乳到弄好應該有G吧！然後我在漲奶的時候就J」，為了取信記者，還講了很多次「真的不誇張，就是那麼大」。

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▲現在已經是2寶媽的許雅淳，用手比著自己脹奶的情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲原本以為只會有一寶的許雅淳，接受隆乳手術之後，又「意外」懷孕 。（圖／許雅淳提供）

許雅淳說當初生完第一胎之後，透過鏡子發現自己的胸部嚴重變形，就是「扁扁的樣子」，讓她自己很在意，所以就有一次她陪朋友諮詢醫美的時候，順便問一下隆乳，結果反而讓她自己下定決心要進行隆乳手術。「就是爽！」砸了37萬進行隆胸手術，她笑著說出第一時間的感覺，而且還把自己的胸部說成了「愛馬仕奶」，因為這個價格就等於能購買一個愛馬仕的入門包。

但術後2個月之後，「意外」懷了第二胎，就在生完哺乳過程當中，朋友問她「會不會有塑化劑」？許雅淳說「朋友質疑會不會是一個塑膠，畢竟是一個塑料吧！，這個問題也讓她自己很擔心，所以一度透過google找答案，也意外讓她發現這個問題滿多人搜尋的「隆乳後能不能餵奶」，她後來也在臉書上回答「剛剛好也能回答隆乳完還能不能哺乳這個問題，答案是：可以的！甚至我還親餵了一個多月，但起初還是有點擔心我胸前的愛馬仕會變形，不然也有考慮繼續餵奶」。

▲現在已經是2寶媽的許雅淳笑稱自己有「愛馬仕奶」 。（圖／許雅淳提供）

針對這個問題，詢問高醫婦產科醫師詹德富，他解釋說哺乳功能主要是跟乳腺有關，只要不切斷乳腺或是造成乳腺阻塞，當然不會影響哺乳功能，乳腺就是一個「通道」的概念。國內知名整形醫師邱浚彥強調：「手術過程當中選擇切口的時候，盡量不要選在乳暈下，乳暈下會些微破壞到乳腺，若是在腋下或是乳下都不影響哺乳」，至於是否在哺乳時，會讓嬰兒喝到塑化奶，邱浚彥醫師笑著說這是網路再傳錯誤訊息，他說：「夾體不會接觸到乳腺，大部分是放肌肉下，也不會接觸到乳腺，當然不會污染到神聖的母乳」。