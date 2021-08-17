新北男發燒還「搭高鐵」住高雄哥哥家！醫院探病被拒　回北部確診

▲高雄市長陳其邁17日透露，新北確診者原本想到醫院探視親友。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

疫情趨緩，不過北部仍有關聯不明的群聚感染。高雄市政府16日公布，新北確診者案15967曾有3天高雄活動史。市長陳其邁今透露，個案原是想到某醫院探視親友，但被阻擋下，希望大家仍避免南北移動。

【相關新聞】快訊／新北染疫男發燒還「搭高鐵」住親友家 高雄3天足跡曝

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局16日指出，新北確診案15967為主40多歲男性，8月10日出現咳嗽、發燒等症狀，並於8月12日由台北乘坐高鐵1241班次南下左營站至高雄市左營區借宿親友家中，8月14日由高鐵左營站再搭乘高鐵242車次返回台北，期間曾到7-ELEVEN孟新門市、小北百貨高雄自由店；個案回到北部後，15日至醫院採檢確診。

▲新北確診個案於高雄活動史。（圖／高雄市政府）

陳其邁17日透露，這名新北確診者來到高雄時，本來想到某醫學中心探視親人，不過醫院嚴格把關，所以他沒有進到醫院，因醫院仍維持三級警戒規格，禁止探病，陪病限1人。

雖然疫情警戒降級，但陳其邁仍提醒，避免南北移動和室內群聚，不管親人、家人、朋友，能免則免，萬一真的來，訪客在室內也要戴口罩，除非回到獨立房間，但假如又一起吃飯、群聚，違反規定打麻將、玩桌遊，「真的非常危險」。