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五倍券免費領！鄉民笑「還馬英九公道」　回顧民進黨2008年怎麼說

▲▼國民黨籲，人民需要政府發現金，蔡政府別再印振興券。（圖／翻攝國民黨臉書）

▲國民黨揭蔡英文跨時空自打臉。（圖／翻攝國民黨臉書）

記者徐政璿／台北報導

行政院原本規劃民眾拿1千元換五倍券，引來極大反彈，13日晚間突然宣布朝全民免費兌換方向規劃，如同2009年馬英九政府時代實施的「消費券」。PTT鄉民諷刺，「該還馬英九公道了吧」、「87，一個政策可以轉彎再轉彎就知多爛」、「這政府專門把簡單的事情搞的很複雜」。

回顧2008年底，因全球金融海嘯，前總統馬英九當時也曾發面額3600元的消費券，當時民進黨對於馬政府舉債8百多億元全面發放，也有諸多批評，國民黨日前也整理相關言論如下。

蔡英文（2008）

「發放消費券的行政成本高，從決策到執行的作業時間較長，更有必須防偽等問題，且容易產生以券變現的亂象」。「消費券炒作出來的興奮感，像煙火一樣，但大家都花完以後，對經濟的貢獻在哪裡？」

賴清德（2008）

「發放消費券提振經濟的效果不如退稅」。

蘇貞昌（2009）

「用子孫的錢發消費券，完全執政、完全失敗」。

鄭文燦（2008）

「擴大消費刺激內需，以發放現金的方式比較好」。

潘孟安（2008）

「因為不發放現金而使計劃出現額外成本，感到遺憾」。

民進黨新聞稿（2008.11.18）

「發放消費券行政成本高，且從決策到執行的作業時間較長，更有必須防偽等問題，而且容易產生『以券變現』的亂象，不如改採取退稅及補貼弱勢的方式，直接給予民眾現金，更加快速有效」。

▲▼國民黨籲，人民需要政府發現金，蔡政府別再印振興券。（圖／翻攝國民黨臉書）

▲▼國民黨籲，人民需要政府發現金，蔡政府別再印振興券。（圖／翻攝國民黨臉書）

▲▼國民黨籲，人民需要政府發現金，蔡政府別再印振興券。（圖／翻攝國民黨臉書）

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