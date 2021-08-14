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全台「五倍券加碼」一次看！22縣市進度懶人包　秒懂優惠措施

記者柯沛辰／綜合報導

台灣在疫情衝擊下，經濟備受影響，如今疫情逐步趨緩，政府規劃推出「5倍券」振興經濟，預計最快今年10月發放。消息一出，各縣市也相繼加碼，盼刺激消費，讓在地業者盡快恢復往昔榮景。為此，《ETtoday新聞雲》也整理各縣市加碼消息，供讀者掌握第一手消息。

【基隆市】

尚未詳細公布。不過，基隆市長林右昌近日表示，市府會密切注意相關時程，並進一步研擬配套措施，目標是讓大家來基隆消費。

【台北市】

台北市長柯文哲表示，市府將研議「數位加碼」，傾向以數位和電子支付為主，可能與APP「台北通」結合推出優惠券，待民眾以優惠券消費後，廠商再向市府請款，但細節仍在商討中。

【新北市】

新北市長侯友宜11日表示，中央還未完全公布五倍券的運用、發放方式，但新北市會做好事先準備，若屆時發放，將依去年經驗跟作法，搭配推出「地方特惠券」，主要希望帶動庶民經濟，讓經濟趕快復甦。

【桃園市】

桃園市長鄭文燦表示，未來配合五倍券發放，桃園會提出各項優惠，目前將先發放2萬5000份「桃園好市券」，每位中籤的民眾可領到200元，8月13日就可領券消費。

另外，桃園自8月16日起至10月31日也將陸續推出3個觀光旅遊振興暖身計畫：

一、「相揪來桃園—團體旅遊補助」，團體旅客到桃園進行2天1夜行程，市府將補助旅行社每位旅客700元。

二、「桃園金牌好遊—優質遊程徵選」，向縣內旅行社徵求推廣桃園優質行程，獲選旅行社每條行程補助10萬元，並由參與活動中獎的民眾免費體驗入選的15條遊程。

三、「加倍愛桃園—景點買1送1」，自由行旅客可享有觀光旅遊景點門票買1送1，每人上限300元。

【新竹市】

新竹市長林智堅13日宣布，配合中央五倍券政策，已初步確認擴大方向，竹市府將規劃串連包括百貨、賣場、商圈、餐飲等店家，只要民眾持五倍券至指定商圈、店家消費，就能享受優惠，還有機會抽汽車、gogoro、iphone等大獎，獎品價值超過百萬元。

【新竹縣】

尚未宣布。

【苗栗縣】

苗栗縣議會7月30日通過提案，請苗栗縣政府函轉中央政府考量民眾需要，普發現金5千元，以達紓困與達振興之效。

【台中市】

台中市長盧秀燕12日表示，中央推出振興5倍券，台中也有振興需求，因此市府正在積極籌備中，屆時優惠絕不會讓大家失望，一定會推出加碼且勁爆的提案，請市民拭目以待。

【彰化縣】

彰化縣議會國民黨團將提案，建議縣府向中央要求普發民眾1萬元現金。

【南投縣】

南投縣已著手研擬加碼優惠，預計搭配旅宿優惠、指定商圈消費摸彩、折價券，以及11月展開的南投溫泉季活動，但細節尚在研議中。

【雲林縣】

雲林縣議會黨團聯合提案，要求中央普發防疫紓困現金1萬元。對此，雲林縣長張麗善日前表示，已依議會要求行文給中央，請中央救苦救急。

【嘉義縣】

嘉義縣長翁章梁13日表示，縣府正與旅宿、餐飲、零售業者討論振興加碼方案，除了延續去年摸彩汽車、電動機車，也將規劃新方案，鼓勵大家在地消費。至於詳細辦法，將視中央政策作調整。

【嘉義市】

嘉義市長黃敏惠13日表示，近日已向市議會報告，將在中央政策的基礎上加碼，目前已在著手規劃。

【台南市】

市長黃偉哲13日表示，將召集市府首長協商，若市府財政許可，願意幫市民代繳1000元，但會設排富辦法。不過，中央5倍券政策尚未定案，目前只是初步想法，最終將視中央政策來作調整。

【高雄市】

高雄市長陳其邁宣布，除了行政院發放的5倍券，市府再加碼1000元的「高雄券」，直接5倍變6倍。此外，市府也預計延續去年的「時時抽」振興方案，只要持振興券到店家消費，就有機會參加抽獎，同時結合即將到來的國慶煙火、台灣燈會與跨年等大型活動，帶動地方商機。

【屏東縣】

屏東縣長潘孟安13日預告，五倍券在屏東消費，帶回的是好山、好水、好吃、好買、好商品「5+1好」，加碼好心情，目前經多方強力整合，已規劃「有獎勵誘因」的秘密武器，除了在屏東住宿會有1000元的基本額度落袋，5倍券在使用上也一定會讓大家驚喜，將經濟效果發揮到淋漓盡致。

【宜蘭縣】

宜蘭縣議會國民黨團提案，請縣府要求中央普發1萬元現金。由於該案全數通過，縣府承諾將向中央爭取普發現金。

【花蓮縣】

尚未宣布。

【台東縣】

尚未宣布。

【澎湖縣】

為振興島內經濟，目前澎湖縣府決議，每人普發1000元現金。

【金門縣】

金門縣長楊鎮浯11日表示，將對每位縣民普發5000元紓困金，並視後續疫情狀況，再加發3000元消費券，但相關細節還在討論中，尚未完全定案，所以他也呼籲鄉親再忍一下，不要轉傳未經證實的消息。

【連江縣】

尚未宣布。

▼三倍券、消費券、五倍券比一比；點圖可放大。（圖／記者許立昕整理製表）

（更新版）▲▼三倍券、消費券、五倍券比一比（發放改為10月）。（圖／記者許立昕整理製表）

 

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