七夕情人節不放閃　馬英九曝父母「一見鍾情」戀愛史

▲馬英九七夕情人節，曝光父母戀愛故事。（圖／翻攝馬英九臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

前總統馬英九於上周父親節PO出一張全家福老照片，眾人驚呼父子是同個模子印出來的。而在七夕情人節這天，馬英九曝光父母親的合照，祝福天下有情人終成眷屬，情人節快樂。

今（14）日七夕情人節，馬英九在臉書以「相守一生的情人」訴說父母過往相遇的故事，執子之手，與子偕老，祝天下有情人終成眷屬，情人節快樂。

馬英九表示，爸媽都是湖南人，也是大學同窗。學法政的爸爸是全校風雲人物，曾代表湖南省參加全國運動會；學統計的媽媽是有名的校園美女，熱愛運動更寫得一手好字。一次偶然的聚會，兩人相逢，一見鍾情。

馬英九說，民國33年，對日抗戰最艱苦的階段，爸爸響應蔣委員長「十萬青年十萬軍」的號召，決定從軍抗日，並由學生自治會在校發起從軍運動。送別會那天晚上，媽媽將兒女情長化為國家大愛，忍著眼淚跟父親許諾，「歷史上成功的男人，都是從戰場上走過來的，我等你回來。」

馬英九也說，大學畢業後兩人結婚，少年夫妻，10年生了5個孩子，生活並不富裕，但一路攜手共度，把5個兒女養育成人。等孩子們都長大了，爸媽難得享受兩人時光，留下這張鶼鰈情深的照片。