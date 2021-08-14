5倍券突開放免費領　黃暐瀚曝：戳破民進黨「兩個謊言」！

▲政院去年發放的振興三倍券。（圖／記者周宸亘攝）



記者曾羿翔／綜合報導



振興五倍券「採1000換5000」的政策突逆轉，行政院13日晚間表示，台灣上半年經濟成長的成果應可讓全民共享，民眾換購5倍券時要付的1000元，評估全可由中央來吸收負擔的方向前進。對此，資深媒體人黃暐瀚就說，免費領5倍券戳破了兩個謊言。

黃暐瀚在《盧秀芳辣晚報》節目上分析了兩個謊言，第一個是戳破「繳1000元才有參與感的謊言」；第二個是行政院長蘇貞昌很明顯在整個過程中都沒跟其他人討論5倍券。黃暐瀚還說，蘇的狀況是箭已經插在靶上，但總統想要切割，蔡英文好像在告訴每個人「蘇院長，這事你自己去處理」，接著英系幾乎都群體造反，反對1000元換五倍券。

據了解，蔡英文總統13日下午在官邸與部分派系人士、相關官員以及少數執政縣市首長會面，席間聆聽各方意見，凝聚「全民免付1千元」的共識，可說是政策急轉彎的關鍵。事實上，行政院發言人羅秉成12日曾說，拿1000元換5倍券，民眾會有參與感；蘇貞昌12日則提出可擴大「免付1000元」的適用對象，望將有領取紓困4.0的906萬人都納入。



不過仍引起黨內反彈聲浪，包括民進黨立院黨團書記長羅致政、立委劉櫂豪等10名英系立委13日上午就發布聲明，籲應「全面振興、全面免付」，台南市長黃偉哲也直接宣布，願讓台南市民免付1000元。