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後疫情時代的小當家！凍足食物安心在家　ME子の食物儲存術

三菱家電（圖／業者提供）

▲ME子簡介：三菱電機ME子，日本家電新秀，真感情才是ME子style。

圖、文／三菱電機提供

疫情期間誕生的小當家，宅在家如何備足好料？
疫情期間為了安全，許多人選擇宅在家，自立自強洗手做羹湯，打開社群軟體隨便一滑，從開胃小菜到飯後甜點，地獄料理變滿漢全席，廚房菜鳥竟然一個個進擊成為居家小當家！

不過，巧婦難為無米之炊，這些從疫情時代誕生的小當家，為了減少出門次數，當然要一次囤夠食物，但ME子我發現，小當家們往往食物購足，心滿意足，回家才發現，冰箱空間超級不足…

三菱家電（圖／業者提供）

風扇循環冷流系統，除霜不用你出手
冰箱不夠放，放冷凍櫃就好，冷凍櫃怎麼挑？挑三菱電機直立式冷凍櫃就好！

說明這台冷凍櫃的優點之前，ME子我想先來問問大家有沒有類似的經驗：好不容易下定決心買了一個冷凍櫃，開心地用了一陣子後，突然覺得不對勁，為什麼冷凍櫃裡好像住了一個Elsa，櫃壁上結了一層厚厚的霜，偏偏結霜容易除霜難，每次除霜都搞得心力交瘁，只求別再上演冰雪奇緣…

對的！風扇循環冷流系統就是為此而生！使用風扇式製冷可讓庫內的冷流保持循環，冷度更加均勻，再加上自動除霜功能，連看不見的內部管線也不會有結霜危機，除了替食材提供更舒適的存放空間，也替各位小當家分憂解勞，大大省去除霜困擾！

三菱家電（圖／業者提供）

144Ｌ最適容量，剛剛好，才最好
ME子我啊以前一直有個小迷思，總覺得冷凍櫃當然是越大越好，後來才發現，其實現代小家庭一次囤太多東西在冷凍櫃，常常搞不清楚裡面冰了什麼，存放太久，也擔心食材品質下降，而且如果家裡空間有限，根本沒有地方再塞一個大冷凍櫃，這時候就會覺得，144L小巧體積，容量夠用又不太佔空間，是一種剛剛好的生活美學！

三菱家電（圖／業者提供）

靜悄悄儲存食材，保持低調卻更出色
啊！ME子我差點忘記說！三菱電機直立式冷凍櫃的另一個優點，就是運轉聲音超級小，默默替大家保存著食材，安安靜靜不唱高調，不佔用空間也不帶來結霜困擾，不禁懷疑，這台冷凍櫃的內心根本住著一位大暖男吧！有這麼令人放心又貼心的冷凍櫃，出門一次大量購足，安心在家自己煮！

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