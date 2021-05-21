ME子の爽朗真感情：絕不讓濕氣打擾家人健康的生活！三重除濕系統　塵蟎黴菌快走開

▲圖為三菱電機日本家電新秀ME子。

圖、文／三菱電機提供

ME子簡介

三菱電機ME子

日本家電新秀，真感情才是ME子style

家人的健康，放心交給ME

大家好，我是來自日本的家電職人ME子，很期待用真感情為台灣的各位帶來健康新生活！

最近發現好多人因為過敏感到不舒服，尋遍了各種原因，才發現家中濕氣太重、黴菌塵蟎滋生才是罪魁禍首呀！ME子想了好久，有沒有什麼辦法，能使家中維持乾燥、減少家人過敏的困擾呢？

提高除濕力，塵蟎黴菌快退去

「維持家中適度的乾燥」就是保障家人健康的第一步！三菱電機特別設計變頻除濕機，擁有5.5公升大容量水箱，機身還能外接排水管連續不間斷排水，輕輕鬆鬆打破儲水限制。和舊機型相比，除濕能力提升了18%，每日有25公升的除濕量哦！除濕力和除濕量同步推進，消除的不只是濕氣，更是把塵蟎及黴菌通通趕出去！

三重除濕系統，節能也給力

除了一般房間的除濕外，家裡還有一個地方特別容易孳生黴菌，那就是浴室！浴室可說是家中最潮濕的地方，只要濕氣稍微一多，黴菌、黴臭就會出現。如果不理它就會越生越多，長期接觸可能引發過敏、打噴嚏、眼睛癢、皮膚癢甚至氣喘等症狀，真是看不見的健康殺手呀！

但是為了減少濕氣而長時間開著除濕機消耗太多電力，那又傷腦筋了……

各位放心，真感情的ME，早就替大家想到了！

為了在快速除濕之餘也可以節能省電，就必須提升引擎的熱交換器冷卻效率！三菱電機除濕機在傳統二重式構造中多加入一個副冷凝器，開發出三重除濕系統，並設計了旁通風路，大幅提升冷卻效率，減少室內水氣的同時，也不會消耗太多電力！

家人的健康，ME和你一起守護

健康真的是人生重要大事！給自己和家人一個乾爽的居住環境，減少過敏發生，真是讓人感覺好體貼！看到全家的過敏狀況改善了，就不枉費ME的真感情了。遇到濕氣及黴菌來襲，讓ME來陪你一起守護家人的健康！

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