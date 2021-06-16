防疫期間食物竟然也要保持安全距離？ME子の防疫保鮮術　全室獨立隔間+三種溫度保鮮

▲三菱電機真感情的ME子，陪伴民眾一起居家抗疫。

圖、文／三菱電機提供

真感情的ME，和你一起居家抗疫

努力對抗疫情的這段時間，ME子先跟大家說聲辛苦了！

除了戴口罩勤洗手，更應該乖乖待在家，既然在家的時間變長，居家生活品質也變成一件重要的事，畢竟，防疫可是場長期抗戰，提升家的生活品質，把宅在家的時光變得舒服又愜意，面對這場疫情戰役，才能長久堅持下去！

為了減少出門次數，每次採購往往都是大補貨，可是買回來的食材這麼多，怎麼保存，才能維持食材的美味呢？ 就讓ME子來教大家

三種溫度保鮮，替食材找到最適合的空間

首先是超冰保鮮室，溫度維持在0到-3度C，以不結凍的方式保存生鮮魚肉，依照不同肉品，最長可達7天新鮮存放，一週內會使用的生鮮食材可以放這區。

再來是瞬冷凍室，使用ME子的獨家-7度C凍結技術，由內而外均勻結凍不破壞食物細胞，維持食材美味口感，且無需解凍即可直接料理，讓料理過程變得更有效率！甚至連80度C熱食都能直接冷凍，大大省去等待時間，二到三週短期存放的食材可以選擇這裡。

最後是大容量冷凍室，以-18度C低溫凍存，在這種需要長期抗戰的時刻，大量存放也絕不是問題，想要長期保存的食材放這層就對啦！

食材各自獨立，鮮味始終如一

ME子我對於保存食材還有另一項聰明秘訣，那就是全室獨立隔間！大家都知道溫度是維持鮮度的關鍵，因此，將不同食材分類，各自獨立，不只可以減少開門時的冷氣流失，還能分別控制每個庫室的溫度，精準提供冷流，不造成過度運轉浪費，氣味也不會互相干擾，讓食材保持原始的美味。

說到這裡，有沒有覺得很熟悉呀！ME子我覺得啊，全室獨立隔間的概念，其實就像人與人的關係一樣，平時產生連結很好，但在非常時期保持距離，給彼此獨立空間，也是一種聰明的相處方式喔！

用真感情，讓生活從心穩定

出門有出門的樂趣，在家也可以有在家的愜意，其實不管如何變化，能夠保持內心的穩定，用真感情面對生活，ME子我相信，不管面對任何難題，總有一天都會過去！

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