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「零工經濟」全台破十萬大軍　最新調查「兼差補收入」只是第2原因

生活中心／綜合報導

後疫情時代景氣回溫，不少勞工朋友過完農曆年後，似乎有準備跳槽的意願，根據人力銀行yes123調查，高達9成上班族有跳槽計畫，更有將近31%還沒找到新工作就先提辭呈，被稱為「裸辭一族」，具有這股「沒在怕的勇氣」，主要原因無非是「零工經濟」當道，這股風潮在歐美地區受到千禧世代歡迎，如今也吹到台灣，而以外送平台做為新職業選擇的人，最重視的就是這份工作給予的自由彈性。

▲▼台灣數位平台經濟協會調查,外送,零工經濟,後疫情,人力銀行,yes123,裸辭,兼差,自由彈性。（圖／翻攝自台灣數位平台經濟協會調查）

▲93.5%民眾覺得外送平台最吸引人的地方在於自由彈性。（圖／翻攝自台灣數位平台經濟協會調查

以Uber Eats針對外送合作夥伴的工作型態進行調查為例，「自由彈性」是所有合作夥伴認為最吸引人的原因，這份調查有效問卷高達14348份，每個google帳號只能填答一次。從調查中也發現，外送夥伴一週工作超過40小時的有35%，而也有31%的夥伴已經接案超過一年以上。最吸引夥伴使用外送平台的原因（可複選），高居第一的是「工作自由彈性」占93.5%，獲得極大支持；第二則是兼差補充收入占66.5%，第三可兼顧家務求學或其他需求占36.0%，明顯可以發現大家共同的心聲就是「自由彈性」，不希望工作被外界因素管太多。

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▲北一女校門口人行道Foodpanda。（圖／記者呂佳賢攝）

▲受到疫情影響，更多民眾開始倚賴外送平台訂餐。 (圖／資料圖／記者呂佳賢攝)

台灣人以愛吃美食聞名，美食外送是大商機，過去因為外送連續發生交通事故，更曾登上媒體版面，這些問題也有官員和立委出面關心外送人員為何沒有勞保？以及，零工經濟的工作定位該歸類為零工者，或者是平台營運的公司雇員？事實上，這個問題不只台灣有，在加州州議會就透過公投表決，60%通過利用應用程式（App）接單的叫車和外送平台司機，依法劃歸為獨立承攬者。

因爲「共享平台」兼職外送員、Uber司機、社群小編等零工經濟型態，近幾年相當盛行，零工經濟也成為撼動職場板塊的震央。「零工經濟」賦予彈性的上班時間，實踐工作生活平衡的優勢，「想做才做」成了當代零工經濟的獨有特色，也讓多職、自由的生涯規畫變得可行。

▲▼Uber Eats,美食外送,外賣（圖／記者李毓康攝）
▲美食外送風潮下，越來越多工作者投入零工經濟。 （圖／資料照／記者李毓康攝）

從Uber Eats針對外送合作夥伴的調查中，也突顯「工作自由彈性」更被重視，59%的外送員不想從事全職正式工作，其中72.4%的理由是，全職的正式工作不符合他們的生活型態，確切反映他們的心聲。多數零工者本身喜歡自營作業者所享有的自由，並不希望被強制劃入某些勞動分類。政府機構或許應多聆聽他們對此議題的看法，「傳統角度」的工作僱傭關係適用與否，或許還有待進一步討論。

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