抓緊後疫情大網購時代　新竹縣推「新竹良品」廣徵在地好物

▲新竹縣政府為推廣在地優良產品，推出「新竹良品」網購平台推廣在地特產。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

受到新冠肺炎疫情影響，全台許多店家面臨來客數下降的衝擊，在防疫警戒下，消費者到店面消費的意願大大減低，轉往網購平台消費，使網路成為消費者新興的購物管道。新竹縣政府為在網路上推廣在地優質業者，即日起至8月30日開放縣內業者以自家優良產品，報名參與2022年的「新竹良品 縣上好禮」型錄及線上購物平台徵件，期望藉此拉抬買氣。

新竹縣政府表示，在後疫情時代下，線上消費與開闢網購平台成為業者重點，縣府規劃媒合新竹優品在知名的網購平台販售，協助業者拓展多元銷售管道，並鼓勵在地老店進行數位轉型，來創造新的銷售能量與模式。

▲柿餅等特色土產也在新竹良品之列。（圖／記者游宗樺翻攝）

縣長楊文科表示，縣府近年積極推廣「新竹良品」品牌形象，透過高規格的產品檢驗要求，嚴選本縣在地優良商品，來傳遞「新竹良品」廠商對品質要求的信念，藉以強力推廣新竹在地優良產品。

新竹縣政府計劃推出全新改版2022「新竹良品 縣上好禮」型錄及線上購物平台，於即日起至今年8月30日，開始徵件，開放新竹縣在地特色物產店家、業者報名參與，相關資格及徵件細節放至臉書「新竹良品 縣上好禮」粉絲專頁。