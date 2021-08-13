叮到像被地雷炸傷！男抓地雷蜂離奇失蹤　被發現「3蜂正在螫屍」

▲男被發現時，遺體旁還有野蜂。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

浙江臨海一名40歲男子因為想要抓地雷蜂來泡酒，獨自上山後卻神秘失蹤，事件傳出後引發外界關注，警方在事發3天後終於發現到他，不過人已經身亡，詭異的是，還有3隻野蜂正在螫他的遺體。

根據《瀟湘晨報》報導，來自臨海市東塍鎮廟西村的40歲男子王華，6日下午3時左右獨自騎車去東塍鎮東山陳方向的山上，然而後來人卻失去消息，家人便前往派出所報案。

警方7日早上緊急派出大批搜尋隊上山，很快便在山中發現王華的機車，但是一直沒有找到人，搜尋行動後來擴大並持續搜尋，終於在9日上午9時多在一灌木叢中找到遺體。搜救人員表示，「人找到時，頭部摔破，身上有血跡，3隻地雷蜂還在螫」，來到現場的2名搜救人員也慘被螫傷。

報導中指出，地雷蜂因為飛行時會發出巨大聲響，所以獲得這個特別的名字，多分布在江西、廣東、海南一帶，因為具有強大毒性，人只要被叮一口，傷口就會像地雷炸傷一樣血肉模糊，疼痛還會使人昏厥，若是被咬2至3口則會有生命危險，為了避免野蜂傷人，目前當局已幫忙將部分蜂窩移除。

▼搜救隊經過連日行動終於找到遺體。（圖／翻攝自《瀟湘晨報》）