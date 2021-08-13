怕小孩長大變成怪物！爸用魚叉槍射殺兒女　狂言：我在拯救世界

▲男子產生幻想，覺得小孩會變成怪物。（圖／翻攝自Instagram）

記者李振慧／綜合報導

美國加州40歲男子科爾曼(Matthew Taylor Coleman)因為被陰謀論洗腦，相信2名孩子「擁有蛇的DNA」，長大以後會變成怪物，趁著妻子不注意偷偷把他們帶到墨西哥，用魚叉槍殘忍射殺3歲兒子與只有10個月大的女兒。

科爾曼的妻子艾比(Abby)6日向警方報案，表示全家正準備要去露營時，丈夫突然把2名孩子帶上車後就消失，她不知道他們要去哪裡，丈夫也沒有回覆她的簡訊。警方透過手機定位系統，追蹤發現科爾曼曾去到墨西哥的羅薩里多市(Rosarito)，9日順利在美墨邊境將人逮捕到案。

身為衝浪教練的科爾曼向警方坦承，他用魚叉槍射向2名孩子的心臟，當發現2人沒有立即死亡時，又分別對兒子與女兒各開了17與12槍，過程中也弄傷了自己的手，後來把遺體丟到一塊田地中。

艾比完全不敢相信丈夫竟然會傷害孩子，因為事前沒有任何徵兆，她與丈夫之間的感情也沒有問題。根據法庭資料，科爾曼之所以對孩子們行凶，是受到匿名者Q(QAnon)與Illuminata等陰謀論平台影響，使他深信孩子們長大以後會變成怪物，他辯稱，雖然知道所做的事情是錯的，但這是「解救世界唯一的辦法」，目前依殺人重罪被關押中。