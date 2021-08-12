家人搭車出遊座椅突然竄出眼鏡蛇　「咬一口」讓車上5人全身亡！

This is an interesting way to go. The lesson: don't transport Cobras in cardboard boxes ... https://t.co/3KfIoJ8ENH — Doug Bandow (@Doug_Bandow) August 11, 2021

記者李振慧／綜合報導

埃及開羅發生一起不幸車禍，一家四口一同搭車出遊時，乘客座椅下方突然出現一條眼鏡蛇，司機被咬傷後當場失去知覺，導致車子失控撞上路旁的混泥土障礙物，車上5人全數身亡，肇事眼鏡蛇後來被附近民眾捕獲並殺死。

當地媒體Youm 7報導，這起不幸事件發生在6月26日下午4時，一家人搭乘租來的小巴開心出遊，沒想到卻因為一條蛇不幸身亡，罹難者分別為男子哈利法(Taha Abdel Ghaffar Khalifa)、妻子伊薩(Sundus Nasr Issa)和沙舍(Nashwi Saeed Sharsher)，以及年邁的阿姨納瓦(Zainab Nawwar)。

報導中指出，司機其實知道車上有毒蛇，他因為答應小巴的另一名車主請託，要幫忙把蛇從亞歷山大港市運至北部的謝赫村省(Kafr El-Sheikh governorate)，沒想到開到一半蛇竟然從後車箱跑到車內，目前無法得知哈利法一家租車時是否知道車上有蛇。

▼一條眼鏡蛇害死車上5人。（圖／示意圖／達志影像）